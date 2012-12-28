Эхо трагедии в Красногорске: липецкие спасатели предостерегают детей и родителей от опасных находок
Доля компаний с просрочкой по кредитам достигла 24% в 2025 году
Главным фактором роста просрочек выступает высокая ключевая, которая в течение полугода удерживалась на рекордном уровне 21% годовых. Лишь с июня Центробанк начал ее постепенно снижать, и к ноябрю показатель достиг 16,5%. По словам члена экспертного совета по развитию цифровой экономики при комитете по экономической политике Госдумы Валерия Тумина, высокая стоимость денег усилила давление на компании с крупной долговой нагрузкой.
Он отметил, что при средней рентабельности бизнеса на уровне 10–15% такая ситуация становится критической, особенно для малых и средних предприятий, не имеющих доступа к льготному фондированию и вынужденных кредитоваться по рыночным ставкам.
Как пояснил независимый эксперт Андрей Бархота, повышение ключевой ставки напрямую увеличивает стоимость заимствований и, соответственно, ежемесячные платежи. По его словам, многие компании, оформляя кредиты, рассчитывали, что период высоких ставок будет краткосрочным — не более трех-четырех месяцев.
Кроме того, значительная часть предприятий сегодня берет новые кредиты не для развития, а для погашения старых долгов и поддержания ликвидности. А дополнительное давление создает сокращение прибыли.
