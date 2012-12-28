Все новости
Красный уровень — детей в школу вести не надо
Происшествия
Хитрый дальнобойщик подделал номер и теперь его штрафы присылают жителю Липецка
Происшествия
Эхо трагедии в Красногорске: липецкие спасатели предостерегают детей и родителей от опасных находок
Происшествия
В Липецке и шести районах области объявлен красный уровень
Происшествия
«Фиат», автобус и «Тесла» столкнулись на площади Победы
Происшествия
Как «Форд» вылетел на клумбу у памятника, записала камера наблюдения
Происшествия
За ремонт фасада дома на проспекте Победы надо доплатить 107 миллионов рублей
Общество
7-летняя девочка попала под машину во дворе на улице Космонавтов
Происшествия
Правительство области продает сразу 23 служебные машины
Общество
На шести улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Правительство области продает сразу 23 служебные машины
Общество
В Липецкой области повысили транспортный налог и создают сеть проката предметов для новорожденных
Общество
Цена на бензин продолжает снижаться
Экономика
Набросившаяся на водителя автобуса ельчанка ответит за побои
Происшествия
У администрации Липецка пока есть средства на ремонт всего двух дворов в 2026 году
Общество
Липчанам звонят от имени «РВК» и предлагают оборудование для передачи показаний счетчиков
Общество
Продавщица из Подгорного подарила себе на 8 Марта два ящика вынесенного со склада элитного алкоголя
Происшествия
Порыбачили за 115 тысяч рублей: двоих липчан осудили за ловлю сетями в заказнике
Общество
Два объекта благоустройства этого года в Липецке еще не доведены до ума
Общество
Участники РОРП ЛО обсудили кибератаки на основе социальной инженерии
Общество
В России
53
54 минуты назад

«Известия» сообщают о банкротстве почти 7 тысяч перевозчиков в РФ

В профильной ассоциации «АвтоГрузЭкс» и компании ПЭК заявили, что почти 7 тысяч юридических лиц, занимающихся перевозками, в настоящий момент находятся в стадии ликвидации или банкротства.

Транспортные компании покидают рынок из-за роста себестоимости и резкого снижения рентабельности доставки, — рассказали «Известиям» участники отрасли.

По данным профильных ассоциаций, почти 7 тысяч юрлиц сегодня находятся в стадии ликвидации или банкротства. Подобная ситуация фиксируется впервые за последние 17 лет, — отмечают эксперты.

Более того, ряд из них прогнозирует уход как минимум еще 7% фирм в 2026 году. Власти предлагают бизнесу отсрочку уплаты налогов и уже обсуждают меры по смягчению лизинговых платежей, стимулированию обновления автопарков и развитию цифровых сервисов.

Отмечается, что власти уже обратили внимание на проблему. Так, в Минтрансе заявляли, что вопрос стабилизации ситуации находится на контроле. В настоящий момент среди мер, предлагаемых бизнесу, указаны отсрочка уплаты налогов, смягчение лизинговых платежей, стимулирование обновления автопарков и развитие цифровых сервисов.

В числе причин возникшей ситуации — рост себестоимости перевозок и снижение рентабельности доставок, — полагают эксперты.

Цена дизельного топлива на практике поднялась на 15–20%. Раньше топливные компании предоставляли крупным и средним перевозчикам скидки, которые могли доходить до 23%, но теперь льготные условия отменили, — пояснили специалисты.

На этом фоне перевозчикам всё сложнее оплачивать лизинговые взносы, и с конца 2024 года наблюдается массовый возврат техники.

Влияние на ситуацию оказывает и рост собственных парков торговых сетей и маркетплейсов, которые доставляют отправления и грузы поставщиков своими силами. К концу года рынок может столкнуться с дефицитом ликвидности. Банки уже ужесточили кредитную политику, и эта тенденция, скорее всего, сохранится, — считают эксперты.
перевозчики
банкротство
экономика
