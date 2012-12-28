«Известия» сообщают о банкротстве почти 7 тысяч перевозчиков в РФ

В профильной ассоциации «АвтоГрузЭкс» и компании ПЭК заявили, что почти 7 тысяч юридических лиц, занимающихся перевозками, в настоящий момент находятся в стадии ликвидации или банкротства.