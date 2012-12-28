Эхо трагедии в Красногорске: липецкие спасатели предостерегают детей и родителей от опасных находок
В России
54 минуты назад
«Известия» сообщают о банкротстве почти 7 тысяч перевозчиков в РФ
В профильной ассоциации «АвтоГрузЭкс» и компании ПЭК заявили, что почти 7 тысяч юридических лиц, занимающихся перевозками, в настоящий момент находятся в стадии ликвидации или банкротства.
По данным профильных ассоциаций, почти 7 тысяч юрлиц сегодня находятся в стадии ликвидации или банкротства. Подобная ситуация фиксируется впервые за последние 17 лет, — отмечают эксперты.
Более того, ряд из них прогнозирует уход как минимум еще 7% фирм в 2026 году. Власти предлагают бизнесу отсрочку уплаты налогов и уже обсуждают меры по смягчению лизинговых платежей, стимулированию обновления автопарков и развитию цифровых сервисов.
Отмечается, что власти уже обратили внимание на проблему. Так, в Минтрансе заявляли, что вопрос стабилизации ситуации находится на контроле. В настоящий момент среди мер, предлагаемых бизнесу, указаны отсрочка уплаты налогов, смягчение лизинговых платежей, стимулирование обновления автопарков и развитие цифровых сервисов.
В числе причин возникшей ситуации — рост себестоимости перевозок и снижение рентабельности доставок, — полагают эксперты.
Цена дизельного топлива на практике поднялась на 15–20%. Раньше топливные компании предоставляли крупным и средним перевозчикам скидки, которые могли доходить до 23%, но теперь льготные условия отменили, — пояснили специалисты.
На этом фоне перевозчикам всё сложнее оплачивать лизинговые взносы, и с конца 2024 года наблюдается массовый возврат техники.
Влияние на ситуацию оказывает и рост собственных парков торговых сетей и маркетплейсов, которые доставляют отправления и грузы поставщиков своими силами. К концу года рынок может столкнуться с дефицитом ликвидности. Банки уже ужесточили кредитную политику, и эта тенденция, скорее всего, сохранится, — считают эксперты.
