Эхо трагедии в Красногорске: липецкие спасатели предостерегают детей и родителей от опасных находок
В Липецкой области повысили транспортный налог и создают сеть проката предметов для новорожденных
Продавщица из Подгорного подарила себе на 8 Марта два ящика вынесенного со склада элитного алкоголя
В России
25
35 минут назад
В Туапсе пять домов повреждены при атаке безэкипажных катеров ВСУ
В акватории Черного моря в Туапсинском муниципальном округе отразили атаку безэкипажных катеров.
Уточняется, что в результате взрыва после уничтожения одного из надводных беспилотников в селе Вольное повреждено остекление 5 домовладений.
Погибших и пострадавших нет. В ближайшее время муниципальные комиссии проведут оценку ущерба для оказания помощи жителям, — говорится в сообщении.
Ранее, 10 ноября, в акватории Черного моря в районе Туапсе были уничтожены четыре безэкипажных катера.
Как сообщал оперштаб Краснодарского края, один из катеров взорвался вблизи береговой линии, ударной волной выбило стекла на втором этаже двухэтажного дома, были повреждены гараж и лодочный ангар, — сообщает РБК.
0
0
0
0
0
Комментарии