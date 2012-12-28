Все новости
Красный уровень — детей в школу вести не надо
Происшествия
Пропавшую 1 ноября 14-летнюю девочку нашли: сейчас она с матерью в полиции
Происшествия
Хитрый дальнобойщик подделал номер и теперь его штрафы присылают жителю Липецка
Происшествия
Эхо трагедии в Красногорске: липецкие спасатели предостерегают детей и родителей от опасных находок
Происшествия
В Липецке и шести районах области объявлен красный уровень
Происшествия
«Фиат», автобус и «Тесла» столкнулись на площади Победы
Происшествия
Как «Форд» вылетел на клумбу у памятника, записала камера наблюдения
Происшествия
За ремонт фасада дома на проспекте Победы надо доплатить 107 миллионов рублей
Общество
7-летняя девочка попала под машину во дворе на улице Космонавтов
Происшествия
На шести улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Правительство области продает сразу 23 служебные машины
Общество
Еще одна школа Липецка включена в план капремонтов следующего года
Общество
99-летнему ветерану пожелали дожить до 100-летнего юбилея
Общество
Житель Задонска перешёл по ссылке в соцсети и не него оформили кредит
Происшествия
Липчанам звонят от имени «РВК» и предлагают оборудование для передачи показаний счетчиков
Общество
В Липецкой области повысили транспортный налог и создают сеть проката предметов для новорожденных
Общество
Продавщица из Подгорного подарила себе на 8 Марта два ящика вынесенного со склада элитного алкоголя
Происшествия
Два объекта благоустройства этого года в Липецке еще не доведены до ума
Общество
Таксист присвоил телефон клиента
Происшествия
«Тайна сердца» обошлась в 28,6 тысячи рублей
Общество
В России
25
35 минут назад

В Туапсе пять домов повреждены при атаке безэкипажных катеров ВСУ

В акватории Черного моря в Туапсинском муниципальном округе отразили атаку безэкипажных катеров.

В акватории Черного моря в Туапсинском муниципальном округе отразили атаку безэкипажных катеров, — сообщает Оперштаб Кубани.

Уточняется, что в результате взрыва после уничтожения одного из надводных беспилотников в селе Вольное повреждено остекление 5 домовладений.

Погибших и пострадавших нет. В ближайшее время муниципальные комиссии проведут оценку ущерба для оказания помощи жителям, — говорится в сообщении.

Ранее, 10 ноября, в акватории Черного моря в районе Туапсе были уничтожены четыре безэкипажных катера.

Как сообщал оперштаб Краснодарского края, один из катеров взорвался вблизи береговой линии, ударной волной выбило стекла на втором этаже двухэтажного дома, были повреждены гараж и лодочный ангар, — сообщает РБК.
беспилотники
атака
0
0
0
0
0

