46 минут назад
В кабмине расширили перечень получающих компенсации вместо пенсии военных
Перечень военнослужащих-контрактников, получающих компенсационные выплаты вместо пенсии за выслугу лет, пополнился новыми категориями.
Речь идет о военнослужащих, которые до заключения контракта с Минобороны были пенсионерами различных силовых структур. После начала службы по контракту они теряли право на получение пенсии, но теперь будут получать ее в виде компенсации.
«Военнослужащие-контрактники, выполнявшие задачи по отражению вооруженного вторжения и вооруженных провокаций на территориях регионов, прилегающих к зоне проведения специальной военной операции, будут получать ежемесячные компенсационные выплаты в размере 100% пенсии за выслугу лет», — говорится в сообщении.
Ранее такие выплаты были установлены для участников СВО, а теперь устанавливаются для тех, кто отражал атаки вооруженных формирований Украины в приграничных регионах. Обеспечить контрактникам компенсационные выплаты в размере полной пенсии поручил президент России Владимир Путин.
Подписанное постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 6 августа 2024 года.
