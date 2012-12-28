В Роскачестве не исключают риск утечки информации через умные колонки

Обсуждение чувствительных тем в непосредственной близости от умных колонок может привести к утечке конфиденциальных данных. В Роскачестве советуют отключать микрофон в те моменты, когда колонка не используется.