Упавший в Грузии военный самолет С-130 мог быть сбит
Турецкие эксперты допускают, что разбившийся в Грузии военно-транспортный самолет C-130 мог быть сбит. Анкара координирует с Тбилиси поисково-спасательную операцию.
Министерство обороны Турции ранее сообщило, что военно-транспортный самолёт Lockheed C-130 Hercules разбился во вторник на территории Грузии, погибли 20 военных. Анкара координирует с Тбилиси поисково-спасательную операцию. Администрация президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана заявила, что расследование причин крушения будет проводиться с особой тщательностью, — сообщает РИА Новости.
«Наш самолет разбился или был сбит? По этому вопросу ведется тщательное расследование. Исследуются как вероятность падения самолета, так и вероятность его сбивания», — написал Сельви в своей колонке в четверг.
Он также отметил, что Кавказ — «неспокойный регион».
«Поэтому изучаются все возможные варианты», — добавил колумнист.
Обломки турецкого военного самолета, потерпевшего крушение в Грузии, будут доставлены в город Кайсери для проведения технической экспертизы, при этом самолет не подавал сигналов бедствия до ЧП, сообщила в четверг проправительственная газета Türkiye со ссылкой на собственные сведения.
При этом отмечается, что расследование крушения в Грузии транспортного самолета С-130 турецких ВВС на этом этапе сосредоточено вокруг версии о технических причинах катастрофы, — передает ТАСС со ссылкой на издание Karar.
В расследовании занято около 70 специалистов, в том числе оперативно-следственная группа из 46 человек, включая высокопоставленных экспертов из ВС Турции, которая продолжает работу на месте крушения. Все обнаруженные части фюзеляжа самолета будут направлены в Турцию на базу ВВС в провинции Кайсери для дальнейшего изучения. Черный ящик самолета с вечера среды уже находится в Турции, где началось его изучение.
Предстоит выяснить, что произошло в течение 27 минут полета военного борта. Karar обращает внимание на то, что по итогам осмотра места крушения, и судя по появившейся в соцсетях видеозаписи падения, до удара о поверхность у самолета полностью отделились носовая и хвостовая части.
Между тем версия о внешнем вмешательстве считается маловероятной. Об этом в эфире телеканала TVNet сказал полковник в отставке Эрай Гючлюэр, руководящий Евразийским центром стратегических исследований в Стамбуле.
«С современными технологиями любое внешнее вмешательство было бы обнаружено как авиацией, так и радиолокационными системами Азербайджана и Грузии, и нашими спутниками. Поэтому вероятность внешнего вмешательства очень мала, практически отсутствует. Самолеты C-130 оснащены передовыми системами самообороны и защиты, средствами радиоэлектронной борьбы. И благодаря программе модернизации их возможности значительно расширены», — отметил Гючлюэр.
По его мнению, тот факт, что система оповещения не подала сигнал бедствия, не является доказательством внешнего воздействия, а скорее всего, говорит о том, что техническая неисправность могла привести к внезапной деактивации этой системы.
