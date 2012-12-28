Эхо трагедии в Красногорске: липецкие спасатели предостерегают детей и родителей от опасных находок
В Саратове семь человек пострадали при пожаре в больнице
Почти 100 человек были эвакуированы при пожаре в областной инфекционной клинической больнице Саратова, площадь возгорания составила 150 квадратных метров. Семь человек постарадали.
Уточняется, что сообщение о загорании в областной инфекционной больнице имени Н.Р. Иванова на Московском шоссе поступило в 02.32. Загорание в боксе одного из корпусов на 2 этаже.
В ходе происшествия пострадали граждане, которым оказана медицинская помощь.
«Эвакуировано было 97 человек. Медицинская помощь понадобилась семерым», — рассказали в пресс-службе ведомства.
По данным областного главка МЧС, у пострадавших легкая степень отравления продуктами горения. На месте от МЧС работали 48 человек личного состава, 10 единиц техники. Причину возгорания выясняют пожарные дознаватели.
Ранее в прокуратуре Саратовской области сообщали, что пожар вспыхнул в 01.40 мск четверга в трех лечебных боксах на втором этаже областной инфекционной клинической больницы. Пациенты и медицинский персонал были эвакуированы.
Пожар был ликвидирован. Пациенты и медперсонал эвакуированы из здания.
Обстоятельства и причину ЧП установят дознаватели МЧС России.
Прокуратура установит причины и условия, способствовавшие произошедшему, даст оценку соблюдению законодательства о пожарной безопасности, а также законности действий (бездействия) уполномоченных должностных лиц. При наличии оснований будут приняты меры реагирования.
