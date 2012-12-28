Все новости
В России
20
56 минут назад

В Саратове семь человек пострадали при пожаре в больнице

Почти 100 человек были эвакуированы при пожаре в областной инфекционной клинической больнице Саратова, площадь возгорания составила 150 квадратных метров. Семь человек постарадали.

В Саратове пожарно-спасательные подразделения ликвидировали пожар в инфекционной больнице, — сообщает региональное отделение МЧС.

Уточняется, что сообщение о загорании в областной инфекционной больнице имени Н.Р. Иванова на Московском шоссе поступило в 02.32. Загорание в боксе одного из корпусов на 2 этаже.

В ходе происшествия пострадали граждане, которым оказана медицинская помощь.

«Эвакуировано было 97 человек. Медицинская помощь понадобилась семерым», — рассказали в пресс-службе ведомства.

По данным областного главка МЧС, у пострадавших легкая степень отравления продуктами горения. На месте от МЧС работали 48 человек личного состава, 10 единиц техники. Причину возгорания выясняют пожарные дознаватели.

Ранее в прокуратуре Саратовской области сообщали, что пожар вспыхнул в 01.40 мск четверга в трех лечебных боксах на втором этаже областной инфекционной клинической больницы. Пациенты и медицинский персонал были эвакуированы.

Пожар был ликвидирован. Пациенты и медперсонал эвакуированы из здания.

Обстоятельства и причину ЧП установят дознаватели МЧС России.

Прокуратура установит причины и условия, способствовавшие произошедшему, даст оценку соблюдению законодательства о пожарной безопасности, а также законности действий (бездействия) уполномоченных должностных лиц. При наличии оснований будут приняты меры реагирования.
