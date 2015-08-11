Все новости
Бизнес
18
1 минуту назад

Ипотека на жизнь? «Семейка» меняет правила

IMG-20251112-WA0018.jpg

* https://blog.domclick.ru

Покупка квартиры для семей — главный вопрос 2025. Как воплотить мечту в жизнь и нигде не прогадать. К этому добавляются временные рамки, о которых и пойдёт речь. 


Объясняем на пальцах: сейчас семейная ипотека начинается со ставки от 4% годовых. Программа, где выгода чувствуется сразу: переплата минимальна и условия понятны для этого в семье должен быть ребёнок не старше 7 лет. Важно знать — с 1 февраля 2026 года правила изменятся. Оформить такой кредит можно будет только один раз на семью. Что это значит? Если коротко — второго шанса не будет. После 1 февраля 2026 года оформить семейную ипотеку можно будет только один раз на семью. Если вы уже воспользовались льготной ставкой, второй раз взять кредит по той же программе — даже на другую квартиру или при рождении ещё одного ребёнка — не получится.

По сути, семейная ипотека превращается из «многоразового бонуса» в единственную возможность зафиксировать выгодные условия. Поэтому тем, кто планировал улучшение жилищных условий, стоит подумать об этом пока программа действует в прежнем формате. Сейчас супруги могут оформить льготные кредиты по отдельности. Это удобно, если одна покупка — для себя, а другая — для детей или как инвестиция.

Конец 2025 года - точка возможностей. Поэтому программы продолжают работать, а льготные ставки сохраняются: ипотека с господдержкой — от 13,9%, семейная — от 4% годовых. Главное — воспользоваться этими условиями с умом. Один из разумных шагов — выбирать готовое жильё, где не нужно ждать окончания стройки и можно заселиться сразу.

 В Липецке пример такого варианта — ЖК «Парус» на улице Студёновская, 23Б: современный дом, удобное расположение и шанс оформить семейную ипотеку на выгодных условиях.

image2.jpeg

IMG_1682-Улучшено-Ум. шума.jpg

Дом уже введён в эксплуатацию, ключи можно получить в день сделки. Проект реализован ГК «Ремстройсервис» — надёжным застройщиком с устойчивой репутацией на рынке. Жилой комплекс комфорт-класса включает пять секций переменной этажности — от 15 до 23 этажей. В архитектуре сочетаются современный дизайн и практичность: большие окна и панорамные лоджии наполняют квартиры светом, энергоэффективный фасад и автономная котельная обеспечивают комфорт и экономичное потребление ресурсов.

Во дворе расположены детские и спортивные площадки, зоны отдыха, озеленение и безопасные маршруты. В шаговой доступности — школа №9, детские сады №64, ЛГПУ и Верхний парк. До центра города — три километра, а остановка общественного транспорта находится рядом.

Планировки продуманы под разные потребности: от первой квартиры для студента, до больших семейных вариантов.

Квартиры возможно выбрать в черновом варианте или с ремонтом. Дом готов: благоустроенный двор, видеонаблюдение, подземный паркинг и чистые холлы уже ждут жильцов.

image4.jpeg

Оставьте заявку на сайте и получи планировки и цены квартир с ремонтом.

Самое важное — на квартиры действуют сниженные ставки: семейная от 4%, льготная от 13,9%. Ипотечный брокер компании поможет с одобрением и расскажет подробности.

Оставить заявку на консультацию на сайте – rss48.ru

Февраль 2026 года кажется далёким, но время идёт быстро. Ближе к изменению условий желающих оформить кредит станет больше, а выгодных квартир — меньше.

Если вы задумывались о покупке жилья, не откладывайте. ЖК «Парус» — это готовый дом, реальные квартиры и действующие льготные условия. Здесь можно купить жильё по семейной ипотеке и заселиться сразу.

Так же условия действуют на другие объекты застройщика.

Свяжитесь с отделом продаж, чтобы рассчитать ипотеку и подобрать квартиру – 51-63-93

image5.jpeg


Полная стоимость кредита рассчитывается от 20,819–21,026%

Ставка от 4,0 % годовых доступна в рамках программы ПАО Сбербанк «Ипотека с государственной поддержкой для семей с детьми» с условием субсидирования процентной ставки застройщиком при приобретении строящегося жилья у юридического лица по ДДУ или готового жилья у застройщика – партнера Банка: ООО СЗ "РЕМСТРОЙСЕРВИС ПАРУС". Предложение действительно в период с 10.07.2024 по 31.12.2030 г. вкл.

Изучите все условия кредита (займа), включая информацию о возможных дополнительных расходах: https://www.sberbank.ru/ru/person/credits/home/family

Ипотечное кредитование осуществляется ПАО Сбербанк, генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015 г. Подробнее об условиях кредитования в ПАО Сбербанк, необходимых документах, ограничениях уточняйте на сайте www.sberbank.ru. Банк вправе отказать в предоставлении кредита без объяснения причин.

ОЦЕНИВАЙТЕ СВОИ ФИНАНСОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И РИСКИ

Ставка от 13,9 % годовых доступна в рамках программ ПАО Сбербанк «Акция для застройщиков» с условием субсидирования процентной ставки застройщиком – партнером Банка при приобретении строящегося жилья у юридического лица по ДДУ/ДУПТ или готовое жилье у застройщика – партнера Банка: ООО СЗ "РЕМСТРОЙСЕРВИС ПАРУС"

Изучите все условия кредита (займа), включая информацию о возможных дополнительных расходах: https://www.sberbank.ru/ru/person/credits/home/buying_project

Ипотечное кредитование осуществляется ПАО Сбербанк, генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015 г. Подробнее об условиях кредитования в ПАО Сбербанк, необходимых документах, ограничениях уточняйте на сайте www.sberbank.ru. Банк вправе отказать в предоставлении кредита без объяснения причин.

ОЦЕНИВАЙТЕ СВОИ ФИНАНСОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И РИСКИ

Застройщик ООО СЗ "РЕМСТРОЙСЕРВИС ПАРУС". Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама



