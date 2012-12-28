В отношении опиливавшего деревья 54-летнего мужчины возбуждено уголовное дело: стволом насмерть придавило его соседку
Интенсивность магнитной бури начала снижаться
Интенсивность геомагнитного шторма, продолжающегося с ночи, снизилась до уровня G1, что соответствует слабой магнитной буре.
«Уровень G5 пока не достигнут, но при наблюдающихся значениях межпланетного магнитного поля около 50 нТл выйти на него магнитосфера Земли может сейчас в любой момент», — предупреждают астрономы.
Уровень геомагнитного шторма ночью составлял 4,7. Мощность магнитных бурь округляется до трети балла, то есть значение было максимально близким к максимальному. Затем оно чуть снизилось, составив 4,3, но до утра возмущения оставались сильными, — пишет МК.
12 ноября до Земли добралось первое из трех плазменных облаков, порожденных вспышками последних дней. Средства контроля геомагнитной обстановки в начале седьмого зарегистрировали очень сильную магнитную бурю планетарного масштаба — уровня G4.66. Необычные полярные сияния были видны даже в средних широтах, наблюдали их и в Ленинградской области.
Солнечные заряженные частицы очень интенсивно воздействуют на космические аппараты. По данным околоземного спутника GOES-R, плотность протонов с энергиями более 10 МэВ повышена примерно в 10 тысяч раз. Потоки частиц с энергиями 100 МэВ увеличены примерно в 200-300 раз. Космический аппарат SOHO, находящийся далеко от Земли и не защищенный магнитосферой, не может передавать данные, поскольку детекторы телескопов засыпаны следами от бьющих по ним энергичных частиц. Изображение за ними практически не видно.
Многие эксперты рекомендуют в период геомагнитных штормов воздержаться от сильных физических и умственных нагрузок, а также соблюдать диету. В частности, рекомендуется воздерживаться от жареного, мучного и прочей тяжелой пищи.
