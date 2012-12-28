Все новости
В мире
26
14 минут назад

Интенсивность магнитной бури начала снижаться

Интенсивность геомагнитного шторма, продолжающегося с ночи, снизилась до уровня G1, что соответствует слабой магнитной буре.

Магнитная буря начала немного стихать, не достигнув максимального уровня G5, — говорится на сайте лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

«Уровень G5 пока не достигнут, но при наблюдающихся значениях межпланетного магнитного поля около 50 нТл выйти на него магнитосфера Земли может сейчас в любой момент», — предупреждают астрономы.

Уровень геомагнитного шторма ночью составлял 4,7. Мощность магнитных бурь округляется до трети балла, то есть значение было максимально близким к максимальному. Затем оно чуть снизилось, составив 4,3, но до утра возмущения оставались сильными, — пишет МК.

12 ноября до Земли добралось первое из трех плазменных облаков, порожденных вспышками последних дней. Средства контроля геомагнитной обстановки в начале седьмого зарегистрировали очень сильную магнитную бурю планетарного масштаба — уровня G4.66. Необычные полярные сияния были видны даже в средних широтах, наблюдали их и в Ленинградской области.

Солнечные заряженные частицы очень интенсивно воздействуют на космические аппараты. По данным околоземного спутника GOES-R, плотность протонов с энергиями более 10 МэВ повышена примерно в 10 тысяч раз. Потоки частиц с энергиями 100 МэВ увеличены примерно в 200-300 раз. Космический аппарат SOHO, находящийся далеко от Земли и не защищенный магнитосферой, не может передавать данные, поскольку детекторы телескопов засыпаны следами от бьющих по ним энергичных частиц. Изображение за ними практически не видно.

Многие эксперты рекомендуют в период геомагнитных штормов воздержаться от сильных физических и умственных нагрузок, а также соблюдать диету. В частности, рекомендуется воздерживаться от жареного, мучного и прочей тяжелой пищи.
магнитные бури
здоровье
Комментарии

