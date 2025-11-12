Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
В отношении опиливавшего деревья 54-летнего мужчины возбуждено уголовное дело: стволом насмерть придавило его соседку
Происшествия
На улице Катукова лопнул изношенный водопровод
Общество
Липецкая вечЁрка: новый вице-мэр, снос цеха «Экоптицы» и дебош в поликлинике
Общество
Полицейские установили личность буйной ельчанки
Происшествия
На проспекте Победы «Джили Манджеро» побило кусками осыпающегося облицовочного кирпича
Общество
Покупателю «Хонды» с перебитым номером удалось вернуть деньги через 17 лет
Происшествия
На восьми улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
В Ельце пассажирка набросилась на водителя автобуса
Происшествия
Женщина пострадала в столкновении легковушки с «КамАЗом»
Происшествия
«Форд» вылетел на клумбу у ТЦ «Малибу»
Происшествия
Читать все
За ремонт фасада дома на проспекте Победы надо доплатить 107 миллионов рублей
Общество
«РИР Энерго» пересчитало плату за горячую воду жильцам 283 многоквартирных домов
Общество
Пропавшую 1 ноября 14-летнюю девочку нашли: сейчас она с матерью в полиции
Происшествия
Большая ветка оборвала провод и упала на дорогу
Общество
В Ельце столкнулись «Лада» и «Тойота», после чего иномарка врезалась в столб
Происшествия
«Я знаю пароль»: ельчанка продала машину и перевела деньги мошенникам
Происшествия
В Липецке к концу года отремонтируют проезды в 19-м микрорайоне
Общество
В половине дома на улице Гагарина до сих пор нет отопления
Общество
Эхо трагедии в Красногорске: липецкие спасатели предостерегают детей и родителей от опасных находок
Происшествия
Хитрый дальнобойщик подделал номер и теперь его штрафы присылают жителю Липецка
Происшествия
Читать все
В России
135
сегодня, 15:28

Депутат Матвеев пожаловался на туалетную бумагу в прокуратуру

В Тверской области возник скандал из-за дизайна туалетной бумаги «Московская». Парламентарий опубликовал фото рулонов, на которых изображены Спасская башня Кремля и храм Василия Блаженного.

Депутат Госдумы Михаил Матвеев возмутился из-за внешнего вида продающейся на маркетплейсах туалетной бумаги и пожаловался на товар и производителя в Генпрокуратуру, — пишет Lenta.ru.

Парламентарий опубликовал в своем Телеграм-канале фото рулонов, на которых изображены Спасская башня Кремля и храм Василия Блаженного.

Депутат направил обращение на имя генпрокурора Александра Гуцана, а также призвал подписчиков жаловаться на туалетную бумагу за оскорбление чувств верующих.

Генпрокуратуру подключат к скандалу вокруг туалетной бумаги «Московская», на упаковке которой изображены храм Василия Блаженного и Спасская башня Кремля. Депутат Госдумы Михаил Матвеев рассказал, что подготовил запрос в надзорное ведомство.

Парламентарий сообщил Генпрокуратуре, что ООО «Тверь Тиссью» выпускает туалетную бумагу (в частности, продающуюся на маркетплейсе «Озон»), на которой «кощунственно изображена православная святыня — храм Василия Блаженного и один из самых известных символов верховной государственной власти России, Спасская башня Кремля».

«Поскольку продукция тверского предприятия реализуется не только по всей России, в частности, через маркетплейсы, но и за рубежом — в Казахстане, Армении, а на данный момент прокурор Тверской области отсутствует, там, как бы, есть только исполняющий обязанности, принято решение обратиться к генеральному прокурору», — сообщил RTVI Матвеев.

По словам депутата, к нему поступают многочисленные обращения оскорбленных православных верующих. Матвеев подчеркнул, что его религиозные чувства также оскорблены.

«Размещение изображения храма на бумаге, предполагаемой для вытирания экскрементов, является кощунством и оскорблением чувств верующих», — заявил депутат.

Матвеев попросил Генпрокуратуру провести проверку в связи с оскорблением чувств верующих и дискредитацией органов государственной власти (изображение Кремля), по итогам которой привлечь нарушителей к ответственности, а продажу бумаги прекратить.
туалетная бумага
дизайн
0
0
2
0
1

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Происшествия
Лишние сим-карты отключат, наследники узнают о долгах — законы, которые вступают в силу в ноябре
Общество
24 школы Липецкой области подписали соглашения о сотрудничестве с РосУниМедом
Экономика
В Липецкой области сократились ремонт машин и производство оптики
Происшествия
За 10 месяцев в Липецкой области выявлено 3800 мошенничеств
Общество
Передумавшая ремонтировать ограждение моста на Плеханова компания включена в реестр недобросоветсных
Общество
В Липецкой области готовится повышение транспортного налога и базы патентной системы налогообложения
Общество
Отремонтировать разбитый тротуар на проспекте Мира в мэрии хотят в следующем году
Общество
В Липецкой области мальчиков родилось на 254 больше, чем девочек
Происшествия
30 человек травмированы за время сезона электросамокатов
Происшествия
Мать старшеклассницы присвоила собранные с класса на выпускной деньги
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить