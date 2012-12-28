ЦБ РФ включит крупные переводы самому себе по СБП в признаки мошеннических

Директор департамента информационной безопасности ЦБ Вадим Уваров заявил, что финансовый регулятор решил включить крупные переводы самому себе по СБП в признаки мошеннических, чтобы оградить россиян от действий злоумышленников.