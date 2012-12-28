Все новости
В России
66
сегодня, 13:47

ЦБ РФ включит крупные переводы самому себе по СБП в признаки мошеннических

Директор департамента информационной безопасности ЦБ Вадим Уваров заявил, что финансовый регулятор решил включить крупные переводы самому себе по СБП в признаки мошеннических, чтобы оградить россиян от действий злоумышленников.

Директор департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров рассказал, что мошенники стали убеждать россиян перевести самому себе крупные суммы по Системе быстрых платежей (СБП), поэтому такие переводы включат в признаки мошеннических, — передает РИА Новости.

При этом банки будут учитывать такой перевод, если в этот же день клиент попытается перевести деньги другому человеку, которому в течение полугода не делал никаких переводов.

«Сейчас распространены случаи, когда злоумышленники убеждают человека перевести себе по СБП сбережения со своих счетов в других банках. Мошенникам легче похитить деньги, когда они на одном счете, тем более если злоумышленники получили к нему доступ. Поэтому крупные переводы самому себе по СБП мы планируем включить в обновленный перечень мошеннических признаков», — пояснил Уваров.

«Но обращаю внимание, что банки будут его учитывать, если в этот же день клиент попытается перевести деньги другому человеку, которому в течение полугода не совершал никакие переводы», — уточнил он.

Уваров отметил, что прошло больше года с тех пор, как количество признаков мошеннических операций было увеличено до шести. За это время у злоумышленников появились новые уловки и способы обмана.

«Мы решили дополнить существующие критерии новыми признаками. Часть из них будет аналогична тем, которые с сентября этого года действуют для противодействия мошенническим операциям при снятии наличных в банкоматах», — отметил директор департамента ЦБ РФ.

Уточняется что приказ с новыми признаками мошеннических переводов ЦБ РФ опубликует в ближайшее время.

В июле 2024 года регулятор расширил до шести перечень признаков мошеннических операций, которыми должны руководствоваться банки для предотвращения таких переводов.

Согласно этим признакам, кредитные организации должны приостанавливать переводы на счета, по которым ранее, по оценкам антифрод-систем банков, совершались мошеннические операции. Еще один критерий — информация о возбужденном уголовном деле в отношении получателя средств.

Также должны учитываться данные от сторонних организаций, свидетельствующие о мошеннической операции. Например, это информация от операторов связи о том, что перед переводом денег зафиксированы нехарактерная для клиента телефонная активность или рост числа входящих смс с новых номеров, в том числе в мессенджерах.

Банки обязаны приостанавливать и переводы денег на счета злоумышленников, сведения о которых получены из базы данных Банка России о мошеннических счетах. Кроме того, необходимо не допускать переводы, если выявлена нетипичная для клиента операция (по сумме перевода, периодичности, времени и месту совершения), а также если зафиксирована попытка осуществить операцию с устройства, которое ранее использовалось злоумышленниками, и информация о нем есть в базе данных регулятора.
переводы
СБП
экономика
мошенничество
0
0
0
0
0

Комментарии

