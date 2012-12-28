В отношении опиливавшего деревья 54-летнего мужчины возбуждено уголовное дело: стволом насмерть придавило его соседку
Выпускники медвузов начнут отработку до трех лет с наставниками
Новый законопроект обязывает бюджетников-медиков заключать договор о целевом обучении в ординатуре до прохождения итоговой аттестации.
Новые правила для выпускников медвузов вступят в силу с 1 марта 2026 года. Законодатели объясняли необходимость нововведения тем, что в государственной или муниципальной системе здравоохранения впоследствии работает недостаточное количество студентов.
Спикер Думы Вячеслав Володин так обосновывал принятый законопроект: «Страна у нас большая. Во многих центральных районных больницах не хватает врачей и среднего медицинского персонала. До 80% доходит дефицит кадров. Совместительство сплошное, особенно в небольших сельских районах. А если говорить о городах в 20-30 тысяч населения, то в них дефицит составляет до 50%». Также он предлагал еще тем, кто едет работать в малые города, поселки и села, предоставлять жилье.
Обсуждение закона шло с весны, внесли 46 поправок, но приняли только 17. Кстати, предложение предусмотреть в документе нормы об обязанности регионов обеспечивать жильем молодых врачей в итоге не прошло. Есть лишь рекомендации правительству утвердить единый базовый перечень мер поддержки в положении о целевом обучении. Также в первоначальной редакции законопроекта была норма о переводе всех мест в медвузах и колледжах в целевые, но в итоговой версии от нее тоже отказались. Так что теперь только поступившие на бюджет в ординатуру должны будут заключать договоры о целевом обучении, мера не касается тех, кто поступил на специалитет. Если ординатор откажется заключать договор, он сможет продолжить обучение платно, но только при наличии мест. Квоту целевого приема для студентов специалитета по-прежнему будет определять правительство.
А вот норма об обязательном трехлетнем периоде наставничества касается всех, в том числе студентов платной формы обучения. По ряду специальностей и в некоторых регионах этот срок может быть уменьшен отдельными решениями. При отказе от отработки заказчик целевого обучения или гражданин выплачивает штраф в двукратном размере компенсации за обучение.
На конец 2024 года, по данным Счетной палаты, в стране не хватало более 23 тысяч врачей, а дефицит среднего медперсонала составил 75 тысяч человек. При этом более трети выпускников медвузов и колледжей ежегодно отказываются от работы в государственных учреждениях. Кстати, этот уровень примерно соответствует среднемировому, в том числе в самых развитых странах. Потому что примерно такая часть выпускников медвузов идет в науку, в фармакологию, во всевозможные околомедицинские сферы, в пищевую промышленность, а также в сферу управления в медицине.
Однако в России до сих пор даже среди тех, кто обучается по целевым программам (и за счет) конкретных медучреждений, лишь треть потом возвращается в такие больницы работать после медвуза, предпочитая «откупаться» уже начиная с первых курсов. Вот эти цифры как раз немыслимые для других стран, где те, кто нацеливался на медпрактику изначально, ее стремятся все же получить, считая это неплохим стартом для будущей карьеры.
По мнению министра здравоохранения Михаила Мурашко, на решение кадровой проблемы в отрасли потребуется пять-шесть лет. Однако идея обязательной отработки в самом врачебном сообществе была встречена, мягко говоря, без восторга. Судя по опросам, проводившимся в начале обсуждения законопроекта, до двух третей врачей выступали против такой «обязаловки», а до трети абитуриентов, планировавших пойти учиться в медвуз, сказали, что откажутся от этой затеи на таких условиях. Хотя сказать — еще не значит сделать. Не факт, что откажутся. Просто чисто психологически многим россиянам неприятен сам принцип «обязаловки» и «отработки». Хотя, казалось бы, зачем учиться на врача, если не собираешься потом работать по специальности. Просто понятие «специальность» в данном случае, как сказано выше, размыто.
В законопроекте нет акцента на материальное стимулирование врачей. А надо бы. Да, в последние годы средняя зарплата врачей неуклонно растет — до 123 тысяч рублей в 2024 году, а для среднего медицинского персонала — до 61 тысячи рублей. Но это именно «средняя». Нет статистики по медианной зарплате медработников, которая была бы более красноречива, отражая в том числе огромный разрыв между руководителями и подчиненными. Рядовые медики, особенно в регионах и начинающие, имеют оклады хорошо еще если 40-50 тысяч. И если врач в Ямало-Ненецком АО в среднем получал в 2024 году 158 тысяч рублей, в Москве — 145 тысяч, то в Волгограде, Воронеже и Самаре — около 65 тысяч, в Екатеринбурге и Казани — около 50 тысяч. Это в среднем — вместе с начальниками и прочими менеджерами от медицины. В разных регионах зарплата отличается порой раза в два.
По словам депутатов, в идеале, раз уже зашла речь о некоем федеральном стандарте (трехлетней отработке после вуза), то и в оплате труда нужен единый федеральный стандарт, минимизирующий региональные различия в оплате труда. Минздрав ввел в этом году привязку к МРОТ, но все равно многое оставлено на волю начальства в виде премиальных выплат. Хотя можно было привязать зарплату к реально отработанным часам в зависимости от квалификации. А стоимость часа установить более или менее фиксированной по всей стране. Потому что «пряник» всяко лучше «кнута» в виде обязательной отработки. От повышения зарплаты медикам все равно никуда не деться. Иначе с дефицитом кадров не справиться. Законодатели рано или поздно вернутся к этому вопросу.
