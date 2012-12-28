В отношении опиливавшего деревья 54-летнего мужчины возбуждено уголовное дело: стволом насмерть придавило его соседку
78-летняя липчанка согласилась на проверку денег по номерам и лишилась 280 тысяч рублей
В России
61
сегодня, 12:14
В Госдуме предлагают разрешить сотрудникам работать на больничном за оплату
В Госдуме предложили разрешить россиянам работать на больничном без потери доходов через введение института временного адаптивного режима труда.
Документом предлагается дополнить Трудовой кодекс новой статьей, которая введет понятие «временный адаптивный режим труда». Инициатива призвана устранить существующий правовой пробел, при котором сотрудник считается либо полностью здоровым, либо полностью нетрудоспособным.
«Законопроектом предлагается дополнить Трудовой кодекс Российской Федерации... новой статьей 931, содержащей определение понятия и устанавливающей правовые основы применения временного адаптивного режима труда», — говорится в пояснительной записке к проекту.
Согласно проекту, новый режим будет добровольным и установится на основании заявления работника при наличии медицинского заключения. В документе должны быть рекомендации по адаптации условий труда. На время действия такого режима за сотрудником сохранится средний заработок. По мнению автора инициативы, это позволит работникам сохранять доход при легких заболеваниях, а работодателям — снизить издержки и избежать проблем с заменой отсутствующих специалистов.
В случае внедрения временного адаптивного режима труда, по мнению Нилова, у работников появится возможность сохранить 100% доходов в периоды временных нарушений здоровья, когда они могут работать в щадящем режиме, не теряя при этом в размере оплаты труда, а для работодателей снизятся издержки и потери от отсутствия сотрудников, а также расходы на поиск временных работников для замены отсутствующих специалистов.
0
0
0
0
0
Комментарии