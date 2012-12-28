Мэрия Липецка требует сноса перерабатывающего комплекса Эдуарда Кирьянова в Северном Руднике
В РФ на 100 тысяч населения выявляют 629 случаев внебольничной пневмонии
Заболеваемость внебольничной пневмонией в России демонстрирует постепенный рост.
«Согласно статистике, заболеваемость внебольничной пневмонией постепенно растет и сегодня составляет 629 случаев на 100 тысяч населения. Но по летальности показатели стабильны из года в год и составляют около 8 случаев на 100 тысяч населения», — заявил специалист.
По его словам, среди симптомов пневмонии — кашель, продукция мокроты. Кроме того, могут появиться симптомы, необычные для простых ОРЗ и ОРВИ - это одышка, боли в грудной клетке при дыхании и кровохарканье, — передает РИА Новости.
Ежегодно 12 ноября отмечается Всемирный день борьбы с пневмонией.
