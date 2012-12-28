Водители легковых автомобилей начали получать штрафы до 600 тысяч рублей из-за грузовиков

Мэрия Липецка требует сноса перерабатывающего комплекса Эдуарда Кирьянова в Северном Руднике
Российские водители легковых авто стали получать гигантские штрафы до 600 тысяч рублей из-за мошеннической схемы, которую используют владельцы фур.
«Дублирование номеров — это повторение реальных регистрационных знаков с другого автомобиля из других регионов страны. Их используют для ложной идентификации грузовиков на автоматических пунктах весогабаритного контроля (АПВГК)», — рассказал «Известиям» руководитель экспертного центра «Пробок.нет» адвокат Александр Шумский.
Подобный случай произошел с автомобилистом из Омска. В мае на его универсал Chevrolet Lacetti пришло административное постановление из Ространснадзора, где легковая машина названа шестиосным автопоездом высотой 4,79 м, и ее владелец оштрафован на 600 тыс. рублей за перевозку крупногабаритного груза. К постановлению прикреплена фотография с изображением капотного магистрального тягача Kenwort Т200.
По словам пострадавшего, отменить постановление удалось только через суд.
В 2024–2025 годах число случаев сокрытия или дублирования номеров при прохождении АПВГК заметно выросло, — отметил коммерческий директор транспортной компании «Скиф-Карго» Михаил Коптев. Этому способствует экономика перевозок. Транспортники работают на минимальной марже, и перевес (особенно при вывозе сыпучих, сельхоз- или строительных грузов) становится способом заработать больше. А когда штрафы с АПВГК стали массовыми, перевозчики начали проходить контроль по подложным номерам с легковых машин.
«Поймать их за руку на месте сложно, так как Ространснадзор и МВД не часто контролируют процесс прохождения АПВГК, эти пункты работают в автоматическом режиме. После проезда пункта дальнобойщики снимают дубликаты и возвращают свои подлинные регистрационные знаки», — заявил президент ассоциации «Грузавтотранс» Владимир Матягин.
Камера АПВГК корректно считывает подложный номер, установленный на тягаче, но система не в состоянии распознать, что этот регистрационный знак в базе ГАИ числится за условной легковушкой, а не за 40-тонной фурой, добавил директор по закупкам транспортных услуг FM Logistic в России Эдуард Миронов.
