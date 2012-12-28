Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
50-летний липчанин госпитализирован после взрыва скороварки
Здоровье
Мэрия Липецка требует сноса перерабатывающего комплекса Эдуарда Кирьянова в Северном Руднике
Общество
В отношении опиливавшего деревья 54-летнего мужчины возбуждено уголовное дело: стволом насмерть придавило его соседку
Происшествия
На улице Катукова лопнул изношенный водопровод
Общество
В елецкой поликлинике пьяный устроил дебош
Происшествия
Жителям Матырского придется терпеть запах от ассенизаторских машин
Общество
Липецкая вечЁрка: новый вице-мэр, снос цеха «Экоптицы» и дебош в поликлинике
Общество
Покупателю «Хонды» с перебитым номером удалось вернуть деньги через 17 лет
Происшествия
На восьми улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
«Трубы остаются ледяными, а скоро зима!»: в своей беде несколько семей винят «Военторг»
Общество
Читать все
«Форд» вылетел на клумбу у ТЦ «Малибу»
Происшествия
В Ельце пассажирка набросилась на водителя автобуса
Происшествия
В липецком зоопарке осленку дали имя Макс
Общество
78-летняя липчанка согласилась на проверку денег по номерам и лишилась 280 тысяч рублей
Происшествия
Новая эра реабилитации: в липецкой больнице помогают детям с серьезными заболеваниями
Общество
У любителя пьяной езды конфисковали «ВАЗ», а самого отправили на полгода в колонию
Происшествия
Полицейские установили личность буйной ельчанки
Происшествия
Главным тренером московского «Спартака» стал бывший игрок «Металлурга»
Спорт
25-летний липчанин прокурил чужие две тысячи рублей и может сесть на шесть лет
Происшествия
20-летний липчанин промышлял кражами
Происшествия
Читать все
В России
68
сегодня, 10:47

Водители легковых автомобилей начали получать штрафы до 600 тысяч рублей из-за грузовиков

Российские водители легковых авто стали получать гигантские штрафы до 600 тысяч рублей из-за мошеннической схемы, которую используют владельцы фур.

Водители легковушек начали получать штрафы до 600 тысяч рублей от Ространснадзора за перевес на несколько тонн или превышение габаритов. Связано это с мошеннической схемой, которую используют владельцы фур. Перед заездом на весовые пункты они вешают номера-дублеры, которые совпадают с регистрационными знаками легковых машин. В итоге штрафы получают простые автовладельцы.

«Дублирование номеров — это повторение реальных регистрационных знаков с другого автомобиля из других регионов страны. Их используют для ложной идентификации грузовиков на автоматических пунктах весогабаритного контроля (АПВГК)», — рассказал «Известиям» руководитель экспертного центра «Пробок.нет» адвокат Александр Шумский.

Подобный случай произошел с автомобилистом из Омска. В мае на его универсал Chevrolet Lacetti пришло административное постановление из Ространснадзора, где легковая машина названа шестиосным автопоездом высотой 4,79 м, и ее владелец оштрафован на 600 тыс. рублей за перевозку крупногабаритного груза. К постановлению прикреплена фотография с изображением капотного магистрального тягача Kenwort Т200.

По словам пострадавшего, отменить постановление удалось только через суд.

В 2024–2025 годах число случаев сокрытия или дублирования номеров при прохождении АПВГК заметно выросло, — отметил коммерческий директор транспортной компании «Скиф-Карго» Михаил Коптев. Этому способствует экономика перевозок. Транспортники работают на минимальной марже, и перевес (особенно при вывозе сыпучих, сельхоз- или строительных грузов) становится способом заработать больше. А когда штрафы с АПВГК стали массовыми, перевозчики начали проходить контроль по подложным номерам с легковых машин.

«Поймать их за руку на месте сложно, так как Ространснадзор и МВД не часто контролируют процесс прохождения АПВГК, эти пункты работают в автоматическом режиме. После проезда пункта дальнобойщики снимают дубликаты и возвращают свои подлинные регистрационные знаки», — заявил президент ассоциации «Грузавтотранс» Владимир Матягин.

Камера АПВГК корректно считывает подложный номер, установленный на тягаче, но система не в состоянии распознать, что этот регистрационный знак в базе ГАИ числится за условной легковушкой, а не за 40-тонной фурой, добавил директор по закупкам транспортных услуг FM Logistic в России Эдуард Миронов.
авто
штрафы
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Происшествия
Лишние сим-карты отключат, наследники узнают о долгах — законы, которые вступают в силу в ноябре
Общество
24 школы Липецкой области подписали соглашения о сотрудничестве с РосУниМедом
Экономика
В Липецкой области сократились ремонт машин и производство оптики
Происшествия
За 10 месяцев в Липецкой области выявлено 3800 мошенничеств
Общество
Передумавшая ремонтировать ограждение моста на Плеханова компания включена в реестр недобросоветсных
Общество
В Липецкой области готовится повышение транспортного налога и базы патентной системы налогообложения
Общество
Отремонтировать разбитый тротуар на проспекте Мира в мэрии хотят в следующем году
Общество
В Липецкой области мальчиков родилось на 254 больше, чем девочек
Происшествия
30 человек травмированы за время сезона электросамокатов
Происшествия
Мать старшеклассницы присвоила собранные с класса на выпускной деньги
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить