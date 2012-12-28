Мэрия Липецка требует сноса перерабатывающего комплекса Эдуарда Кирьянова в Северном Руднике
Пострадавший при взрыве в Красногорске мальчик в тяжелом состоянии
Пострадавшему при взрыве в Красногорске мальчику разорвало четыре пальца.
По данным Телеграм-канала SHOT, трагедия произошла на детской площадке около спортшколы на улице Пионерская. По словам очевидцев, 9-летний мальчик шёл на тренировку по кикбоксингу и увидел на земле деньги. Он потянулся, чтобы поднять купюру, и именно в этот момент произошёл сильный взрыв.
Сразу после инцидента повреждённую руку закрыли шапкой, чтобы грязь не попала в рану. Известно, что у ребенка сильно повреждена кисть и пальцы. Ему потребовалась экстренная госпитализация.
Пострадавший ребенок был госпитализирован в ДНКЦ имени Л.М.Рошаля. Проведена операция, в настоящий момент его состояние оценивается как тяжелое. Врачи оказывают ему всю необходимую медицинскую помощь.
Несмотря на страшную травму, мальчик успокаивал свою маму, которая находилась рядом с ним.
Пострадавший в подмосковном Красногорске ребенок в тяжелом состоянии, врачи частично ампутировали ему пальцы, — передает РИА Новости.
Детский омбудсмен в Подмосковье Ксения Мишонова заявила, что врачи частично ампутировали пальцы ребёнку, который пострадал при взрыве в Красногорске, когда поднял замаскированное под деньги взрывное устройство, — пишет RT.
«У мальчишки сильно пострадала рука. Врачам пришлось пойти на частичную ампутацию пальцев на правой руке. Ребёнок в тяжёлом состоянии», — написала она в своём Telegram-канале.
Омбудсмен добавила, что расследование ЧП продолжается, и призвала родителей самим быть внимательными и предупредить своих детей.
Взрывное устройство уже обнаружено. По данным СМИ, это небольшая железная гильза, она была наполнена поражающими элементами и завернута в денежную купюру.
