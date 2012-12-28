Все новости
50-летний липчанин госпитализирован после взрыва скороварки
Здоровье
Мэрия Липецка требует сноса перерабатывающего комплекса Эдуарда Кирьянова в Северном Руднике
Общество
У Романа Ченцова — новый заместитель
Общество
В отношении опиливавшего деревья 54-летнего мужчины возбуждено уголовное дело: стволом насмерть придавило его соседку
Происшествия
На улице Катукова лопнул изношенный водопровод
Общество
В елецкой поликлинике пьяный устроил дебош
Происшествия
Жителям Матырского придется терпеть запах от ассенизаторских машин
Общество
Липецкая вечЁрка: новый вице-мэр, снос цеха «Экоптицы» и дебош в поликлинике
Общество
Покупателю «Хонды» с перебитым номером удалось вернуть деньги через 17 лет
Происшествия
«Трубы остаются ледяными, а скоро зима!»: в своей беде несколько семей винят «Военторг»
Общество
На улице Катукова лопнул изношенный водопровод
Общество
Авария на улице Катукова устранена: «РВК-Липецк» сообщил о подаче воды
Общество
Более 30 домов в Липецке сегодня отключат от отопления
Общество
В липецком зоопарке осленку дали имя Макс
Общество
«Форд» вылетел на клумбу у ТЦ «Малибу»
Происшествия
У любителя пьяной езды конфисковали «ВАЗ», а самого отправили на полгода в колонию
Происшествия
20-летний липчанин промышлял кражами
Происшествия
Новая эра реабилитации: в липецкой больнице помогают детям с серьезными заболеваниями
Общество
Женщина пострадала в столкновении легковушки с «КамАЗом»
Происшествия
На восьми улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
В России
39
42 минуты назад

Пострадавший при взрыве в Красногорске мальчик в тяжелом состоянии

Пострадавшему при взрыве в Красногорске мальчику разорвало четыре пальца.

В Красногорске ребёнку оторвало пальцы на руке после того, как он попытался поднять деньги с земли вечером 11 ноября.

По данным Телеграм-канала SHOT, трагедия произошла на детской площадке около спортшколы на улице Пионерская. По словам очевидцев, 9-летний мальчик шёл на тренировку по кикбоксингу и увидел на земле деньги. Он потянулся, чтобы поднять купюру, и именно в этот момент произошёл сильный взрыв.

Сразу после инцидента повреждённую руку закрыли шапкой, чтобы грязь не попала в рану. Известно, что у ребенка сильно повреждена кисть и пальцы. Ему потребовалась экстренная госпитализация.

Пострадавший ребенок был госпитализирован в ДНКЦ имени Л.М.Рошаля. Проведена операция, в настоящий момент его состояние оценивается как тяжелое. Врачи оказывают ему всю необходимую медицинскую помощь.

Несмотря на страшную травму, мальчик успокаивал свою маму, которая находилась рядом с ним.

Пострадавший в подмосковном Красногорске ребенок в тяжелом состоянии, врачи частично ампутировали ему пальцы, — передает РИА Новости.

Детский омбудсмен в Подмосковье Ксения Мишонова заявила, что врачи частично ампутировали пальцы ребёнку, который пострадал при взрыве в Красногорске, когда поднял замаскированное под деньги взрывное устройство, — пишет RT.

«У мальчишки сильно пострадала рука. Врачам пришлось пойти на частичную ампутацию пальцев на правой руке. Ребёнок в тяжёлом состоянии», — написала она в своём Telegram-канале.

Омбудсмен добавила, что расследование ЧП продолжается, и призвала родителей самим быть внимательными и предупредить своих детей.

Взрывное устройство уже обнаружено. По данным СМИ, это небольшая железная гильза, она была наполнена поражающими элементами и завернута в денежную купюру.
