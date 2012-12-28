Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
50-летний липчанин госпитализирован после взрыва скороварки
Здоровье
Мэрия Липецка требует сноса перерабатывающего комплекса Эдуарда Кирьянова в Северном Руднике
Общество
У Романа Ченцова — новый заместитель
Общество
В отношении опиливавшего деревья 54-летнего мужчины возбуждено уголовное дело: стволом насмерть придавило его соседку
Происшествия
В елецкой поликлинике пьяный устроил дебош
Происшествия
На улице Катукова лопнул изношенный водопровод
Общество
Жителям Матырского придется терпеть запах от ассенизаторских машин
Общество
Липецкая вечЁрка: новый вице-мэр, снос цеха «Экоптицы» и дебош в поликлинике
Общество
«Трубы остаются ледяными, а скоро зима!»: в своей беде несколько семей винят «Военторг»
Общество
Покупателю «Хонды» с перебитым номером удалось вернуть деньги через 17 лет
Происшествия
Читать все
На улице Катукова лопнул изношенный водопровод
Общество
Жители Липецкой области хранят в банках 302 миллиарда рублей
Экономика
Покупателю «Хонды» с перебитым номером удалось вернуть деньги через 17 лет
Происшествия
В отношении опиливавшего деревья 54-летнего мужчины возбуждено уголовное дело: стволом насмерть придавило его соседку
Происшествия
Авария на улице Катукова устранена: «РВК-Липецк» сообщил о подаче воды
Общество
Сильный туман возможен в ближайшие часы
Погода в Липецке
Липецкая вечЁрка: новый вице-мэр, снос цеха «Экоптицы» и дебош в поликлинике
Общество
В Липецкой области — уже два случая гриппа, а всего ОРВИ за неделю заболели 3456 человек
Здоровье
Женщина пострадала в столкновении легковушки с «КамАЗом»
Происшествия
На восьми улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Читать все
Происшествия
460
34 минуты назад

Женщина пострадала в столкновении легковушки с «КамАЗом»

За сутки на дорогах Липецкой области получили травмы три человека.

Вечером 11 ноября в Елецком районе на трассе Орел – Тамбов произошло столкновение автомобилей «Хавтай» с 39-летним мужчиной за рулем и «КамАз» с 32-летним водителем. В аварии получила травмы 46-летняя пассажирка легковой машины. Женщину госпитализировали.

Еще две аварии произошли вчера вечером в Липецке. 

На трассе Орел – Тамбов 24-летний водитель «Фольксвагена» совершил наезд на световую опору. С травмами его доставили в больницу.

«Лада Гранта» с 66-летним мужчиной за рулем и «Шкода» под управлением 50-летнего водителя столкнулись на Лебедянском шоссе. В аварии пострадала 65-летняя пассажирка «Гранты», ее госпитализировали.

авария
ДТП
0
1
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Происшествия
Лишние сим-карты отключат, наследники узнают о долгах — законы, которые вступают в силу в ноябре
Общество
24 школы Липецкой области подписали соглашения о сотрудничестве с РосУниМедом
Экономика
В Липецкой области сократились ремонт машин и производство оптики
Происшествия
За 10 месяцев в Липецкой области выявлено 3800 мошенничеств
Общество
Передумавшая ремонтировать ограждение моста на Плеханова компания включена в реестр недобросоветсных
Общество
В Липецкой области готовится повышение транспортного налога и базы патентной системы налогообложения
Общество
Отремонтировать разбитый тротуар на проспекте Мира в мэрии хотят в следующем году
Общество
В Липецкой области мальчиков родилось на 254 больше, чем девочек
Происшествия
30 человек травмированы за время сезона электросамокатов
Происшествия
Мать старшеклассницы присвоила собранные с класса на выпускной деньги
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить