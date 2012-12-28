Женщина пострадала в столкновении легковушки с «КамАЗом»

За сутки на дорогах Липецкой области получили травмы три человека.



Вечером 11 ноября в Елецком районе на трассе Орел – Тамбов произошло столкновение автомобилей «Хавтай» с 39-летним мужчиной за рулем и «КамАз» с 32-летним водителем. В аварии получила травмы 46-летняя пассажирка легковой машины. Женщину госпитализировали.Еще две аварии произошли вчера вечером в Липецке.На трассе Орел – Тамбов 24-летний водитель «Фольксвагена» совершил наезд на световую опору. С травмами его доставили в больницу.«Лада Гранта» с 66-летним мужчиной за рулем и «Шкода» под управлением 50-летнего водителя столкнулись на Лебедянском шоссе. В аварии пострадала 65-летняя пассажирка «Гранты», ее госпитализировали.