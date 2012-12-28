Мэрия Липецка требует сноса перерабатывающего комплекса Эдуарда Кирьянова в Северном Руднике
В отношении опиливавшего деревья 54-летнего мужчины возбуждено уголовное дело: стволом насмерть придавило его соседку
Женщина пострадала в столкновении легковушки с «КамАЗом»
За сутки на дорогах Липецкой области получили травмы три человека.
Еще две аварии произошли вчера вечером в Липецке.
На трассе Орел – Тамбов 24-летний водитель «Фольксвагена» совершил наезд на световую опору. С травмами его доставили в больницу.
«Лада Гранта» с 66-летним мужчиной за рулем и «Шкода» под управлением 50-летнего водителя столкнулись на Лебедянском шоссе. В аварии пострадала 65-летняя пассажирка «Гранты», ее госпитализировали.
