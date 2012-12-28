Мэрия Липецка требует сноса перерабатывающего комплекса Эдуарда Кирьянова в Северном Руднике
ФСБ сорвала провокацию спецслужб ФРГ в Волгограде в год 80-летия Победы
В Волгограде оперативниками ФСБ России предотвращена провокация, спланированная спецслужбами ФРГ и направленная на дискредитацию политики России по сохранению исторической памяти в год 80-летия Победы.
«Сотрудниками УФСБ России по Волгоградской области в год празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне предотвращена попытка правительства и спецслужб ФРГ проведения информационно-пропагандистской акции на территории региона, направленной на дискредитацию политики Российской Федерации по сохранению исторической памяти и недопущению героизации немецко-фашистских захватчиков», — говорится в сообщении ФСБ.
По информации ФСБ, через посольство Германии в России и немецкую организацию «Народный союз Германии по уходу за военными захоронениями» были незаконно эксгумированы останки немецких солдат на территории Свято-Вознесенского женского монастыря в Дубовском районе Волгоградской области.
Планировалось, что их перезахоронят на мемориальном комплексе «Россошки» с воинскими почестями, а трансляцию мероприятия проведут в западных СМИ в канун 9 Мая.
ФСБ России по Волгоградской области объявило официальное предостережение представителю немецкой организации в связи с действиями, которые могут угрожать безопасности России. Ведомство предупредило, что это недопустимо. Отмечается, что такие деяния могут привести к юридическим последствиям в рамках ст. 275.1 УК РФ («Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией»).
