У липчанки сломался холодильник из-за необъяснимых скачков напряжения
Общество
Почему мозаичный подземный переход у Нижнего парка уже «заплакал» — выяснит подрядчик
Общество
На семи улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
У Романа Ченцова — новый заместитель
Общество
«Паровозик» из пяти машин собрал 22-летний водитель на елецкой трассе
Происшествия
50-летний липчанин госпитализирован после взрыва скороварки
Здоровье
Циклон с юга принесет в Липецкую область дожди
Погода в Липецке
Мэрия Липецка требует сноса перерабатывающего комплекса Эдуарда Кирьянова в Северном Руднике
Общество
SMS-сообщение обошлось банку в 300 тысяч рублей
Общество
Три БПЛА сбиты вечером в области
Происшествия
Мэрия Липецка требует сноса перерабатывающего комплекса Эдуарда Кирьянова в Северном Руднике
Общество
Жителям Матырского придется терпеть запах от ассенизаторских машин
Общество
50-летний липчанин госпитализирован после взрыва скороварки
Здоровье
34-летний липчанин перевёл на «безопасный счёт» 170 000 рублей
Происшествия
Бермудский треугольник в 15-м микрорайоне: горячая вода пропадает у входа в дом
Общество
Покупателю «Хонды» с перебитым номером удалось вернуть деньги через 17 лет
Происшествия
В елецкой поликлинике пьяный устроил дебош
Происшествия
Траты на платные услуги выросли на 2,7%
Экономика
В отношении опиливавшего деревья 54-летнего мужчины возбуждено уголовное дело: стволом насмерть придавило его соседку
Происшествия
В Липецкой области дожди и до +11
Погода в Липецке
В России
41
сегодня, 15:04

Три человека пострадали при обрушении конструкции «Снежком» в Красногорске

Количество пострадавших при обрушении конструкции горнолыжного комплекса «Снежком» в Красногорске увеличилось до трёх человек.

Трое человек, по уточненным данным, пострадали при обрушении части опоры демонтируемого горнолыжного комплекса «Снежком» в Красногорске, — рассказали ТАСС в оперативных службах.

«По уточненным данным, пострадали трое человек: мужчина, который в момент обрушения проходил около комплекса, женщина, проезжавшая в автомобиле, и жительница дома, стоящего около «Снежкома», — отметили в оперативных службах.

У мужчины резаная рана ноги, у женщины в автомобиле — травма губы, у женщины из квартиры — резаная рана носа. Всем им оказана медицинская помощь.

Также в министерстве здравоохранения сообщили, что третьему пострадавшему оказана медпомощь, госпитализация не потребовалась.

«Количество пострадавших в Красногорске увеличилось до трех человек. Еще одному пострадавшему оказана медицинская помощь на месте происшествия, госпитализация не потребовалась», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Нарушение техники безопасности при проведении высотных работ, по предварительной информации, могло стать причиной падения части опорной колонны демонтируемого горнолыжного комплекса «Снежком» в подмосковном Красногорске, — рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.

«В качестве приоритетной версии падения части опорной колонны демонтируемого горнолыжного комплекса «Снежком» рассматривается нарушение техники безопасности при проведении высотных работ», — отметили в экстренных службах.

По его словам, точная причина происшествия будет установлена после завершения работы следственно-оперативной группы и проведения соответствующих технических экспертиз.
обрушение
