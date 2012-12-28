Мэрия Липецка требует сноса перерабатывающего комплекса Эдуарда Кирьянова в Северном Руднике
Мэрия Липецка требует сноса перерабатывающего комплекса Эдуарда Кирьянова в Северном Руднике
В отношении опиливавшего деревья 54-летнего мужчины возбуждено уголовное дело: стволом насмерть придавило его соседку
В России
41
сегодня, 15:04
Три человека пострадали при обрушении конструкции «Снежком» в Красногорске
Количество пострадавших при обрушении конструкции горнолыжного комплекса «Снежком» в Красногорске увеличилось до трёх человек.
«По уточненным данным, пострадали трое человек: мужчина, который в момент обрушения проходил около комплекса, женщина, проезжавшая в автомобиле, и жительница дома, стоящего около «Снежкома», — отметили в оперативных службах.
У мужчины резаная рана ноги, у женщины в автомобиле — травма губы, у женщины из квартиры — резаная рана носа. Всем им оказана медицинская помощь.
Также в министерстве здравоохранения сообщили, что третьему пострадавшему оказана медпомощь, госпитализация не потребовалась.
«Количество пострадавших в Красногорске увеличилось до трех человек. Еще одному пострадавшему оказана медицинская помощь на месте происшествия, госпитализация не потребовалась», — говорится в Telegram-канале ведомства.
Нарушение техники безопасности при проведении высотных работ, по предварительной информации, могло стать причиной падения части опорной колонны демонтируемого горнолыжного комплекса «Снежком» в подмосковном Красногорске, — рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
«В качестве приоритетной версии падения части опорной колонны демонтируемого горнолыжного комплекса «Снежком» рассматривается нарушение техники безопасности при проведении высотных работ», — отметили в экстренных службах.
По его словам, точная причина происшествия будет установлена после завершения работы следственно-оперативной группы и проведения соответствующих технических экспертиз.
0
0
0
0
0
Комментарии