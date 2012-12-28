Мэрия Липецка требует сноса перерабатывающего комплекса Эдуарда Кирьянова в Северном Руднике
Штрафы за мошенничество вырастут в полтора раза
Поправки предусматривают ужесточение санкций за экономические преступления — увеличится размер штрафов и пороговых значений ущерба, объяснил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.
«Так, например, за мошенничество, связанное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в предпринимательской деятельности, предлагается увеличить максимальный размер штрафа до 1,5 млн рублей, в зависимости от размера причиненного ущерба», — отметил эксперт.
По его словам, планируется увеличить штрафы и за такие преступные деяния, как незаконное предпринимательство, причинение имущественного ущерба путем обмана, уклонение от уплаты налогов, незаконная банковская деятельность и другие.
Помимо этого, поправки корректируют пороговые значения крупного и особо крупного ущерба для квалификации экономических преступлений, добавил Груздев.
«Это делается с учетом инфляционных процессов, чтобы обеспечить адекватность наказания реальной стоимости нанесенного ущерба», — уточнил он.
