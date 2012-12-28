Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
У липчанки сломался холодильник из-за необъяснимых скачков напряжения
Общество
Почему мозаичный подземный переход у Нижнего парка уже «заплакал» — выяснит подрядчик
Общество
На семи улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
«Паровозик» из пяти машин собрал 22-летний водитель на елецкой трассе
Происшествия
У Романа Ченцова — новый заместитель
Общество
В Липецке продлен маршрут электробуса №10
Общество
Циклон с юга принесет в Липецкую область дожди
Погода в Липецке
SMS-сообщение обошлось банку в 300 тысяч рублей
Общество
Мэрия Липецка требует сноса перерабатывающего комплекса Эдуарда Кирьянова в Северном Руднике
Общество
Три БПЛА сбиты вечером в области
Происшествия
Читать все
У Романа Ченцова — новый заместитель
Общество
Мэрия Липецка требует сноса перерабатывающего комплекса Эдуарда Кирьянова в Северном Руднике
Общество
Жителям Матырского придется терпеть запах от ассенизаторских машин
Общество
«Трубы остаются ледяными, а скоро зима!»: в своей беде несколько семей винят «Военторг»
Общество
Помог вытащить кошку, а потом обокрал
Происшествия
34-летний липчанин перевёл на «безопасный счёт» 170 000 рублей
Происшествия
50-летний липчанин госпитализирован после взрыва скороварки
Здоровье
Бермудский треугольник в 15-м микрорайоне: горячая вода пропадает у входа в дом
Общество
Траты на платные услуги выросли на 2,7%
Экономика
В елецкой поликлинике пьяный устроил дебош
Происшествия
Читать все
В России
3
4 минуты назад

Штрафы за мошенничество вырастут в полтора раза

В России в полтора раза поднимут штрафы за ряд экономических преступлений, в том числе за мошенничество. Такой законопроект 10 ноября одобрило правительство, сообщили «Известиям» источники в ведомстве.

Поправки предусматривают ужесточение санкций за экономические преступления — увеличится размер штрафов и пороговых значений ущерба, объяснил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

«Так, например, за мошенничество, связанное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в предпринимательской деятельности, предлагается увеличить максимальный размер штрафа до 1,5 млн рублей, в зависимости от размера причиненного ущерба», — отметил эксперт.

По его словам, планируется увеличить штрафы и за такие преступные деяния, как незаконное предпринимательство, причинение имущественного ущерба путем обмана, уклонение от уплаты налогов, незаконная банковская деятельность и другие.

Помимо этого, поправки корректируют пороговые значения крупного и особо крупного ущерба для квалификации экономических преступлений, добавил Груздев.

«Это делается с учетом инфляционных процессов, чтобы обеспечить адекватность наказания реальной стоимости нанесенного ущерба», — уточнил он.

0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Происшествия
Лишние сим-карты отключат, наследники узнают о долгах — законы, которые вступают в силу в ноябре
Общество
24 школы Липецкой области подписали соглашения о сотрудничестве с РосУниМедом
Экономика
В Липецкой области сократились ремонт машин и производство оптики
Происшествия
За 10 месяцев в Липецкой области выявлено 3800 мошенничеств
Общество
Передумавшая ремонтировать ограждение моста на Плеханова компания включена в реестр недобросоветсных
Общество
В Липецкой области готовится повышение транспортного налога и базы патентной системы налогообложения
Общество
Отремонтировать разбитый тротуар на проспекте Мира в мэрии хотят в следующем году
Общество
В Липецкой области мальчиков родилось на 254 больше, чем девочек
Происшествия
30 человек травмированы за время сезона электросамокатов
Происшествия
Мать старшеклассницы присвоила собранные с класса на выпускной деньги
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить