У липчанки сломался холодильник из-за необъяснимых скачков напряжения
Общество
Почему мозаичный подземный переход у Нижнего парка уже «заплакал» — выяснит подрядчик
Общество
На семи улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
«Паровозик» из пяти машин собрал 22-летний водитель на елецкой трассе
Происшествия
У Романа Ченцова — новый заместитель
Общество
В Липецке продлен маршрут электробуса №10
Общество
Циклон с юга принесет в Липецкую область дожди
Погода в Липецке
SMS-сообщение обошлось банку в 300 тысяч рублей
Общество
Мэрия Липецка требует сноса перерабатывающего комплекса Эдуарда Кирьянова в Северном Руднике
Общество
Три БПЛА сбиты вечером в области
Происшествия
Читать все
У Романа Ченцова — новый заместитель
Общество
Мэрия Липецка требует сноса перерабатывающего комплекса Эдуарда Кирьянова в Северном Руднике
Общество
Жителям Матырского придется терпеть запах от ассенизаторских машин
Общество
«Трубы остаются ледяными, а скоро зима!»: в своей беде несколько семей винят «Военторг»
Общество
Помог вытащить кошку, а потом обокрал
Происшествия
34-летний липчанин перевёл на «безопасный счёт» 170 000 рублей
Происшествия
50-летний липчанин госпитализирован после взрыва скороварки
Здоровье
Бермудский треугольник в 15-м микрорайоне: горячая вода пропадает у входа в дом
Общество
Траты на платные услуги выросли на 2,7%
Экономика
В елецкой поликлинике пьяный устроил дебош
Происшествия
Читать все
В России
8
2 минуты назад

Средний срок льготной ипотеки в августе превысил 27 лет

Средний срок ипотечных кредитов с господдержкой по итогам августа составил 27 лет и 4 месяца, следует из статистики аналитического центра Дом.рф. На выплату семейной ипотеки, на которую приходится основная часть выдач, закладывают 28 лет, при этом переплата по такой ссуде даже при ставке 6% превышает двукратную, отметили «Известия».

Средний срок по IT-ипотеке в 2025 году составил 27 лет и 7 месяцев. Максимальный срок по этим программам формально не ограничен, однако банки редко выдают кредиты дольше чем на 30 лет. Для «Дальневосточной и арктической ипотеки» установлен лимит в 20 лет, при этом средний срок по ней в 2025 году достиг 19 лет и 6 месяцев, уточнили в аналитическом центре.

Увеличение срока позволяет гражданам снизить ежемесячные выплаты и соответствовать требованиям банков по соотношению дохода и долговой нагрузки. Банки также заинтересованы в длинных кредитах: действующие ограничения ЦБ не позволяют выдавать ипотеку заемщикам, которые тратят на обслуживание кредитов более половины дохода, отметила глава направления экспертной аналитики финансового маркетплейса Банки.ру Инна Солдатенкова.

ипотека
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Происшествия
Лишние сим-карты отключат, наследники узнают о долгах — законы, которые вступают в силу в ноябре
Общество
24 школы Липецкой области подписали соглашения о сотрудничестве с РосУниМедом
Экономика
В Липецкой области сократились ремонт машин и производство оптики
Происшествия
За 10 месяцев в Липецкой области выявлено 3800 мошенничеств
Общество
Передумавшая ремонтировать ограждение моста на Плеханова компания включена в реестр недобросоветсных
Общество
В Липецкой области готовится повышение транспортного налога и базы патентной системы налогообложения
Общество
Отремонтировать разбитый тротуар на проспекте Мира в мэрии хотят в следующем году
Общество
В Липецкой области мальчиков родилось на 254 больше, чем девочек
Происшествия
30 человек травмированы за время сезона электросамокатов
Происшествия
Мать старшеклассницы присвоила собранные с класса на выпускной деньги
