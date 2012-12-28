Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
У липчанки сломался холодильник из-за необъяснимых скачков напряжения
Общество
Почему мозаичный подземный переход у Нижнего парка уже «заплакал» — выяснит подрядчик
Общество
У двери подъезда заметили лису
Общество
На семи улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
«Паровозик» из пяти машин собрал 22-летний водитель на елецкой трассе
Происшествия
В Липецке продлен маршрут электробуса №10
Общество
Циклон с юга принесет в Липецкую область дожди
Погода в Липецке
25-летний липчанин хотел получить заказное письмо и лишился 635 тысяч рублей
Происшествия
SMS-сообщение обошлось банку в 300 тысяч рублей
Общество
У Романа Ченцова — новый заместитель
Общество
Читать все
У Романа Ченцова — новый заместитель
Общество
Три БПЛА сбиты вечером в области
Происшествия
Мэрия Липецка требует сноса перерабатывающего комплекса Эдуарда Кирьянова в Северном Руднике
Общество
Жителям Матырского придется терпеть запах от ассенизаторских машин
Общество
Помог вытащить кошку, а потом обокрал
Происшествия
«Паровозик» из пяти машин собрал 22-летний водитель на елецкой трассе
Происшествия
34-летний липчанин перевёл на «безопасный счёт» 170 000 рублей
Происшествия
50-летний липчанин госпитализирован после взрыва скороварки
Здоровье
«Трубы остаются ледяными, а скоро зима!»: в своей беде несколько семей винят «Военторг»
Общество
Отбой красного уровня, желтый сохраняется
Общество
Читать все
В России
42
47 минут назад

В ЦБ РФ рассказали о новой возможности сообщить о похищенных деньгах

С октября россиянам стало проще сообщать о финансовых мошенниках: крупные банки обязаны дополнить свои мобильные приложения специальным функционалом, позволяющим пострадавшим оперативно обращаться в банк и полицию.

Россиянам, пострадавшим от мошенников, стало проще обращаться в банк и полицию -— с октября они это могут делать через мобильное приложение кредитной организации; данный сервис, по мнению Банка России, будет особенно востребован среди тех, кто лишился небольших сумм, — рассказал РИА Новости директор департамента информационной безопасности ЦБ РФ Вадим Уваров.

«Пострадавшим от мошенников с 1 октября стало проще обратиться в банк и полицию. С этой даты крупные банки обязаны дополнить мобильные приложения функционалом для пострадавших от мошенников. Теперь сообщить об обмане, а также сформировать справку для обращения в полицию, клиенты крупных банков могут через мобильное приложение», — сказал он.

Банк России ожидает, что данный сервис будет особенно востребован среди пострадавших с небольшими суммами, которые раньше не обращались в банк и полицию.

«Наш опрос о безопасности финансовых услуг показал, что в 2024 году только треть пострадавших обращалась и в банк, и в полицию по факту хищения. Поэтому мы ввели новые требования для банков, чтобы они упростили процедуру взаимодействия с пострадавшими клиентами. В этом году мы традиционно проводим аналогичный опрос в ноябре. По результатам этого исследования посмотрим, какие тенденции у злоумышленников, кого они чаще всего обманывают и какими способами», — добавил Уваров.

С 1 октября 2025 года системно значимые кредитные организации и кредитные организации, значимые на рынке платежных услуг, обязаны дополнить свои мобильные приложения функционалом для пострадавших от мошенников - так называемой «спецкнопкой». Это требование предусмотрено положением Банка России от 30 января 2025 года, оно должно упростить подачу заявлений в банки о мошенничестве.
похищение
кража
мошенники
деньги
ЦБ РФ
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Происшествия
Лишние сим-карты отключат, наследники узнают о долгах — законы, которые вступают в силу в ноябре
Общество
24 школы Липецкой области подписали соглашения о сотрудничестве с РосУниМедом
Экономика
В Липецкой области сократились ремонт машин и производство оптики
Происшествия
За 10 месяцев в Липецкой области выявлено 3800 мошенничеств
Общество
Передумавшая ремонтировать ограждение моста на Плеханова компания включена в реестр недобросоветсных
Общество
В Липецкой области готовится повышение транспортного налога и базы патентной системы налогообложения
Общество
Отремонтировать разбитый тротуар на проспекте Мира в мэрии хотят в следующем году
Общество
В Липецкой области мальчиков родилось на 254 больше, чем девочек
Происшествия
30 человек травмированы за время сезона электросамокатов
Происшествия
Мать старшеклассницы присвоила собранные с класса на выпускной деньги
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить