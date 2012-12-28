В ЦБ РФ рассказали о новой возможности сообщить о похищенных деньгах

С октября россиянам стало проще сообщать о финансовых мошенниках: крупные банки обязаны дополнить свои мобильные приложения специальным функционалом, позволяющим пострадавшим оперативно обращаться в банк и полицию.