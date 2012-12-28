В РФ могут принять закон о дифференцированной ставке по семейной ипотеке

Депутаты обсуждают возможность снизить ставку до 4% для семей с тремя детьми, оставить на уровне 6% для семей с двумя детьми и повысить ставку до 10 или 12% для семей с одним ребенком.