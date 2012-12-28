Мэрия Липецка требует сноса перерабатывающего комплекса Эдуарда Кирьянова в Северном Руднике
В РФ могут принять закон о дифференцированной ставке по семейной ипотеке
Депутаты обсуждают возможность снизить ставку до 4% для семей с тремя детьми, оставить на уровне 6% для семей с двумя детьми и повысить ставку до 10 или 12% для семей с одним ребенком.
«На данный момент обсуждаются ставки 4%, 6% и 10% либо 12%. Если один ребенок, то 10% либо 12%, а если второй родился, то 6%, если третий, то 4%», — заявил Аксаков, отвечая на вопрос, какие варианты ставок рассматриваются.
При этом, по его словам, для семей с большим количеством детей ставка по семейной ипотеке еще обсуждается.
«Есть согласие по ставке для семей с тремя детьми, нужно договориться по большему числу детей», — сказал Аксаков.
Депутат допустил, что до конца года закон о введении дифференцированной ставки по семейной ипотеке в зависимости от количества детей будет принят, а в следующем году уже вступит в силу.
В сентябре замглавы министерства финансов Иван Чебесков рассказал журналистам, что Минфин России предлагает делать ставку по семейной ипотеке более низкой для семей с большим количеством детей.
В июле прошлого года семейная ипотека в России была продлена до 2030 года — ее можно оформить по ставке до 6%. Согласно условиям, воспользоваться льготной программой могут семьи с ребенком в возрасте до 6 лет (включительно) или с ребенком с инвалидностью до 18 лет, а также семьи с двумя и более детьми до 18 лет.
