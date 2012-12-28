Предложение помощнику прокурора взятки в три миллиона обернулось штрафом в 10 миллионов
В мире
42 минуты назад
В Египте в ДТП с автобусом пострадали 27 россиян
Автобус столкнулся с грузовиком в провинции Красное Море в Египте. Отмечается, что ДТП произошло во время экскурсии в Каир и Гизу из Хургады.
По данным администрации египетской провинции Красное море, еще одна россиянка погибла в ДТП на востоке страны. Генконсульство России в Хургаде подтвердило информацию о погибшем гражданине РФ.
Отмечается, что инцидент произошел во вторник рано утром в пяти километрах от города Рас-Гариб, где туристический автобус столкнулся с грузовиком. По предварительным данным, автобус направлялся из Хургады в Каир.
На место происшествия были направлены несколько машин скорой помощи.
Всего в ДТП пострадали 39 человек. Они доставлены в больницу для обследования и оказания помощи. Пятеро россиян пока остаются в больнице после ДТП.
Два человека, включая водителя, погибли. Среди погибших гражданка России.
