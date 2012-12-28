В России
В Санкт-Петербурге ввели новые правила выгула и содержания собак
Несовершеннолетним, не достигшим 16-летнего возраста, запрещено самостоятельно выгуливать собак, чей рост превышает 40 см, а также потенциально опасных пород.
Подписанный документ опубликовал депутат ЗакСа Денис Четырбок у себя в телеграм-канале. Согласно закону, владельцы собак обязаны контролировать их поведение, чтобы предотвратить агрессивные действия в отношении окружающих, а также защитить жизнь, здоровье и имущество граждан. Кроме того, они должны убирать за своими питомцами на общественных территориях.
«Новые правила начнут действовать с 20 ноября», — говорится в документе. Также в законе приведены основные требования о содержании четвероногих друзей. Так, собака может находиться на территории, принадлежащей ее владельцу, без привязи или вольера, если эта территория ограждена. Перед входом на такую территорию владелец обязан установить предупреждающую табличку о том, что на территории находится животное, а также владелец не имеет права оставлять собаку без присмотра за пределами ее места содержания, за исключением случаев, когда это необходимо для оказания ветеринарных услуг, временного содержания или других услуг, связанных с собакой.
В постановлении также сказано, что собака должна быть на поводке, когда находится вне своего места содержания. Потенциально опасные собаки (высота в холке превышает 40 см) должны быть на поводке и в наморднике, а также находиться на расстоянии не более 80 см от владельца. Помимо этого, владельцам запрещено находиться с собакой в некоторых общественных местах, включая детские и спортивные площадки, а также в пределах трех метров от различных учреждений и организаций.
Теперь и дети младше 16 лет не смогут гулять с потенциально опасными собаками вне мест их содержания без сопровождения взрослых. Кроме того, теперь владельцам запрещено гулять с питомцев в нетрезвом состоянии, а еще находиться с несколькими потенциально опасными собаками одновременно за пределами мест их содержания.
