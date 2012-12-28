Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
В баре на Опытной станции 41-летний липчанин изрезал двоих посетителей
Происшествия
У липчанки сломался холодильник из-за необъяснимых скачков напряжения
Общество
Из-за котёнка женщина попала в больницу с ожогами 30% тела
Здоровье
Почему мозаичный подземный переход у Нижнего парка уже «заплакал» — выяснит подрядчик
Общество
Пострадавшая при пожаре в Грязинском районе 43-летняя женщина умерла
Происшествия
У двери подъезда заметили лису
Общество
На семи улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
В Липецке продлен маршрут электробуса №10
Общество
Циклон с юга принесет в Липецкую область дожди
Погода в Липецке
25-летний липчанин хотел получить заказное письмо и лишился 635 тысяч рублей
Происшествия
Читать все
У липчанки сломался холодильник из-за необъяснимых скачков напряжения
Общество
Почему мозаичный подземный переход у Нижнего парка уже «заплакал» — выяснит подрядчик
Общество
У Романа Ченцова — новый заместитель
Общество
Три БПЛА сбиты вечером в области
Происшествия
На семи улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Помог вытащить кошку, а потом обокрал
Происшествия
«Паровозик» из пяти машин собрал 22-летний водитель на елецкой трассе
Происшествия
БПЛА угрожают Ельцу и четырем районам области
Происшествия
В Липецкой области объявлено о воздушной опасности
Происшествия
Отбой красного уровня, желтый сохраняется
Общество
Читать все
В России
43
51 минуту назад

В Санкт-Петербурге ввели новые правила выгула и содержания собак

Несовершеннолетним, не достигшим 16-летнего возраста, запрещено самостоятельно выгуливать собак, чей рост превышает 40 см, а также потенциально опасных пород.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал закон о содержании домашних собак в Северной столице, — пишет КП.

Подписанный документ опубликовал депутат ЗакСа Денис Четырбок у себя в телеграм-канале. Согласно закону, владельцы собак обязаны контролировать их поведение, чтобы предотвратить агрессивные действия в отношении окружающих, а также защитить жизнь, здоровье и имущество граждан. Кроме того, они должны убирать за своими питомцами на общественных территориях.

«Новые правила начнут действовать с 20 ноября», — говорится в документе. Также в законе приведены основные требования о содержании четвероногих друзей. Так, собака может находиться на территории, принадлежащей ее владельцу, без привязи или вольера, если эта территория ограждена. Перед входом на такую территорию владелец обязан установить предупреждающую табличку о том, что на территории находится животное, а также владелец не имеет права оставлять собаку без присмотра за пределами ее места содержания, за исключением случаев, когда это необходимо для оказания ветеринарных услуг, временного содержания или других услуг, связанных с собакой.

В постановлении также сказано, что собака должна быть на поводке, когда находится вне своего места содержания. Потенциально опасные собаки (высота в холке превышает 40 см) должны быть на поводке и в наморднике, а также находиться на расстоянии не более 80 см от владельца. Помимо этого, владельцам запрещено находиться с собакой в некоторых общественных местах, включая детские и спортивные площадки, а также в пределах трех метров от различных учреждений и организаций.

Теперь и дети младше 16 лет не смогут гулять с потенциально опасными собаками вне мест их содержания без сопровождения взрослых. Кроме того, теперь владельцам запрещено гулять с питомцев в нетрезвом состоянии, а еще находиться с несколькими потенциально опасными собаками одновременно за пределами мест их содержания.
собаки
домашние животные
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Происшествия
Лишние сим-карты отключат, наследники узнают о долгах — законы, которые вступают в силу в ноябре
Общество
24 школы Липецкой области подписали соглашения о сотрудничестве с РосУниМедом
Экономика
В Липецкой области сократились ремонт машин и производство оптики
Происшествия
За 10 месяцев в Липецкой области выявлено 3800 мошенничеств
Общество
Передумавшая ремонтировать ограждение моста на Плеханова компания включена в реестр недобросоветсных
Общество
В Липецкой области готовится повышение транспортного налога и базы патентной системы налогообложения
Общество
Отремонтировать разбитый тротуар на проспекте Мира в мэрии хотят в следующем году
Общество
В Липецкой области мальчиков родилось на 254 больше, чем девочек
Происшествия
30 человек травмированы за время сезона электросамокатов
Происшествия
Мать старшеклассницы присвоила собранные с класса на выпускной деньги
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить