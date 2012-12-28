В России
сегодня, 10:03
В Саратове в результате атаки БПЛА пострадала женщина
Женщина пострадала в Саратове в результате атаки БПЛА ВСУ, ей оказана помощь, госпитализация не потребовалась.
На базе близлежащей школы развернули пункт помощи гражданам,— добавил он.
«Специалисты также обследуют всю территорию, чтобы исключить какую-либо опасность. После завершения всех мероприятий жители смогут вернуться домой», — написал Бусаргин. Он отметил, что граждан могут бесплатно разместить в гостиницах при необходимости.
В ночь на 11 ноября Бусаргин сообщил о повреждении объектов гражданской инфраструктуры в результате атаки беспилотников.
В Минобороны ранее сообщили, что в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 37 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: десять беспилотников — над территорией Республики Крым, восемь БПЛА — над территорией Саратовской области, еще семь БПЛА — над территорией Орловской области, по три беспилотника — над территорией Липецкой и Ростовской областей, а также над акваторией Черного моря, и по одному беспилотнику — над территорией Брянской, Воронежской области и Калужской областей.
