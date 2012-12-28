Все новости
В России
40
31 минуту назад

В Башкирии пресекли попытку диверсии на объекте сотовой связи

Восемь человек были задержаны по факту покушения на объект.

Сотрудники УФСБ по Башкирии задержали восемь жителей города Салавата и Ишимбайского района республики по делу о покушении на диверсию, — передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«УФСБ России по Республике Башкортостан пресечена противоправная деятельность 8 жителей г. Салавата и Ишимбайского района Республики Башкортостан, планировавших совершить диверсии в отношении объектов сотовой связи. <…> В настоящее время следователями органа безопасности в отношении задержанных возбуждено уголовное дело по факту покушения на диверсию», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, уроженец Салавата вступил в переписку в мессенджере Telegram с человеком, предложившим ему совершить поджог вышек сотовой связи и повредить оптоволоконный кабель, обеспечивающий передачу данных.

«Заказчиком были определены местоположения объектов и необходимые условия подтверждения в виде записи видеоотчетов о моменте совершения диверсий. Для выполнения данных заданий за денежное вознаграждение злоумышленником был найден сообщник, который в свою очередь передал условия своим шестерым близким знакомым и привлек их для совершения диверсий», — сообщили в УФСБ.

Все члены преступной группы были задержаны сотрудниками ведомства при попытке совершения диверсии.
