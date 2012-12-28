В России
В Башкирии пресекли попытку диверсии на объекте сотовой связи
Восемь человек были задержаны по факту покушения на объект.
«УФСБ России по Республике Башкортостан пресечена противоправная деятельность 8 жителей г. Салавата и Ишимбайского района Республики Башкортостан, планировавших совершить диверсии в отношении объектов сотовой связи. <…> В настоящее время следователями органа безопасности в отношении задержанных возбуждено уголовное дело по факту покушения на диверсию», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, уроженец Салавата вступил в переписку в мессенджере Telegram с человеком, предложившим ему совершить поджог вышек сотовой связи и повредить оптоволоконный кабель, обеспечивающий передачу данных.
«Заказчиком были определены местоположения объектов и необходимые условия подтверждения в виде записи видеоотчетов о моменте совершения диверсий. Для выполнения данных заданий за денежное вознаграждение злоумышленником был найден сообщник, который в свою очередь передал условия своим шестерым близким знакомым и привлек их для совершения диверсий», — сообщили в УФСБ.
Все члены преступной группы были задержаны сотрудниками ведомства при попытке совершения диверсии.
