В Китае мужчину уволили с работы из-за 16 тысяч шагов во время больничного
Мужчина в Китае потерял работу из-за спора с работодателем о состоянии здоровья, когда прошел за день 16 тысяч шагов, находясь на больничном.
Инцидент произошел еще в 2019 году. Тогда мужчина работал в одной из компаний провинции Цзянсу и дважды уходил на больничный из-за растяжения спины. Спустя месяц он вернулся на работу, но вскоре вновь оформил больничный — теперь из-за боли в правой ноге. Он представил справку с рекомендацией отдыха на неделю, позднее продлил больничный еще на несколько дней.
В компании запросили у него документы о прохождении медицинского осмотра, однако при попытке попасть в офис мужчину не пропустила охрана. Через несколько дней его уведомили об увольнении за ложные сведения о состоянии здоровья и отсутствие на рабочем месте.
Работодатель представил данные из приложения для смартфона, согласно которым в день обращения за больничным мужчина прошел свыше 16 тыс. шагов. Тогда специалист подал иск в арбитражный суд, который обязал компанию выплатить компенсацию в размере 118 тыс. юаней.
После этого фирма подала встречный иск, предоставив запись видеокамер, на которой видно, как работник бежит по направлению к офису в день больничного. Работник назвал эти доказательства недействительными и предоставил медицинские документы, включая снимки спины и стопы. По итогам повторного рассмотрения суд признал увольнение незаконным и обязал работодателя выплатить компенсацию.
