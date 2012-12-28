Все новости
Пять БПЛА уничтожены ночью над Липецкой областью
Происшествия
В баре на Опытной станции 41-летний липчанин изрезал двоих посетителей
Происшествия
На Соколе — большое отключение холодной воды
Общество
Грязь вместо газона: пастбище «ГАЗелей» образовалось в 27-м микрорайоне
Общество
Из-за котёнка женщина попала в больницу с ожогами 30% тела
Здоровье
Пострадавшая при пожаре в Грязинском районе 43-летняя женщина умерла
Происшествия
Красный уровень объявлен по всей области
Происшествия
В Липецк пришёл грипп
Здоровье
В Липецке сработали сирены: существует угроза атаки БПЛА
Происшествия
В Липецкой области сухо и до +11
Погода в Липецке
Липецкая область оказалась на 51 месте в зарплатном рейтинге регионов России
Экономика
В Липецке продлен маршрут электробуса №10
Общество
У двери подъезда заметили лису
Общество
Ветки и шины с контейнерных площадок Липецка будет вывозить ООО «Утилизация»
Общество
25-летний липчанин хотел получить заказное письмо и лишился 635 тысяч рублей
Происшествия
В конкурсе фирменных персонажей региона победил Липыч
Общество
На каскадном фонтане у Соборной площади начали монтировать «Морской бриз»
Общество
У липчанки сломался холодильник из-за необъяснимых скачков напряжения
Общество
SMS-сообщение обошлось банку в 300 тысяч рублей
Общество
Циклон с юга принесет в Липецкую область дожди
Погода в Липецке
В мире
36 секунд назад

В Китае мужчину уволили с работы из-за 16 тысяч шагов во время больничного

Мужчина в Китае потерял работу из-за спора с работодателем о состоянии здоровья, когда прошел за день 16 тысяч шагов, находясь на больничном.

Житель Китая лишился работы после того, как руководство компании узнало, что во время больничного, оформленного из-за боли в ноге, он прошел более 16 тысяч шагов, — пишут «Известия» со ссылкой на газету South China Morning Post.

Инцидент произошел еще в 2019 году. Тогда мужчина работал в одной из компаний провинции Цзянсу и дважды уходил на больничный из-за растяжения спины. Спустя месяц он вернулся на работу, но вскоре вновь оформил больничный — теперь из-за боли в правой ноге. Он представил справку с рекомендацией отдыха на неделю, позднее продлил больничный еще на несколько дней.

В компании запросили у него документы о прохождении медицинского осмотра, однако при попытке попасть в офис мужчину не пропустила охрана. Через несколько дней его уведомили об увольнении за ложные сведения о состоянии здоровья и отсутствие на рабочем месте.

Работодатель представил данные из приложения для смартфона, согласно которым в день обращения за больничным мужчина прошел свыше 16 тыс. шагов. Тогда специалист подал иск в арбитражный суд, который обязал компанию выплатить компенсацию в размере 118 тыс. юаней.

После этого фирма подала встречный иск, предоставив запись видеокамер, на которой видно, как работник бежит по направлению к офису в день больничного. Работник назвал эти доказательства недействительными и предоставил медицинские документы, включая снимки спины и стопы. По итогам повторного рассмотрения суд признал увольнение незаконным и обязал работодателя выплатить компенсацию.
Китай
больничный
увольнение
