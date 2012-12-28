Предложение помощнику прокурора взятки в три миллиона обернулось штрафом в 10 миллионов
Трехлетний ребенок упал в шахту лифта в Воронеже
Трехлетний мальчик получил телесные повреждения.
В прокуратуре уточнили, что речь идет о трехлетнем мальчике. Он получил телесные травмы. Ребенку потребовалась медпомощь. Надзор проводит проверку исполнения жилищного законодательства, — говорится в сообщении ведомства.
Местные СМИ пишут, что инцидент произошел в вечером субботу, — отмечает ТАСС. На опубликованных в соцсетях и телеграм-каналах роликах с камер видеонаблюдения запечатлено, как ребенок нажимает кнопку вызова лифта, а затем облокачивается на двери. Створки раскрываются, и ребенок падает в шахту.
Сына достал из шахты отец, а затем выбрался сам. В воронежском Минздраве сообщили, что ребенок после оказания медпомощи в больнице отпущен на амбулаторное лечение, — передает Bfm.ru.
