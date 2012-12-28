Все новости
В России
40
32 минуты назад

Красная рыба и икра в России станут дороже к Новому году

К Новому году красная рыба и икра в России станут дороже.

Цены на красную рыбу и икру в российских магазинах перед Новым годом могут увеличиться на 5-7%, в среднем до 1 400 и 9 900 рублей за килограмм соответственно, — рассказала доцент базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Светлана Ильяшенко.

«В абсолютном выражении средние потребительские цены по России на рыбу лососевых пород могут превысить 1 400 рублей за кг, а на красную икру 9 900 рублей за килограмм, однако темпы роста цен на икру будут ниже рекордных показателей 2024 года», — отметила она.

Эксперт обратила внимание, что к 27 октября 2025 года улов лососевых составил 335,2 тысяч тонн — это на 43,7% больше, чем в 2024 году (233,3 тысячи тонн). Но на цену влияет также сезонность, инфляция, активный спрос и другие факторы.

«Как следствие, значительный прирост улова не помешает вероятному росту цен на рыбу лососевых пород и красную икру на 5-7% к концу 2025 года», — сказала Ильяшенко.

На начало октября 2025 года средние потребительские цены на рыбу лососевых пород составили 1 381 рублей за килограмм — на 16,8% больше, чем в 2024 году.

«В июне и июле 2025 года было зафиксировано снижение розничных цен на рыбу на 0,1% и на 0,3% соответственно, однако тенденция изменилась, в августе цены выросли на 0,2%, а в сентябре — на 0,6%», — пояснила эксперт.

По ее словам, средние потребительские цены на красную икру достигли 9 441 рублей за кг, что на 36,3% превышает значения прошлого октября. Но по сравнению с началом этого года цена снизилась — тогда она составляла 10 236 рублей за килограмм, — передает ТАСС.
