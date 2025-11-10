Все новости
В России
30
28 минут назад

В РФ из-за нового сбора подорожает техника

В ближайшие годы техника и комплектующие могут заметно подорожать: государство утвердило механизм так называемого технологического сбора, который станет обязательным для компаний, ввозящих и выпускающих продукцию с минимальной долей российских компонентов.

Зампред комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов заявил, что решение ввести технологический сбор на электронную продукцию хотят принять из-за неспособности российских производителей конкурировать с Китаем из-за высокой ключевой ставки Центробанка, — пишет «Газета.Ru».

По его словам, сбор будет «весьма умеренный», но к росту цен это все равно приведет.

«Большинство российских производителей, особенно тех, которые производят технику для бытовых нужд, — это смартфоны, планшеты, ноутбуки и многие другие позиции — перед правительством поднимали вопрос о том, что им очень тяжело конкурировать в первую очередь с китайскими производителями, потому что процентная ставка в Китае для производителей и особенно импортеров, кто занимается поставками за рубеж, 2—3%, максимум 4% годовых на развитие производства, на оборотные средства. В России эта ставка 25%, а в некоторых случаях и более 30% годовых. В таких условиях конкурировать невозможно, поэтому российские производители давно просят правительство ввести аналог утилизационного сбора, который действует для автомобильной промышленности, и направить эти деньги на поддержку российских производителей различной цифровой инфраструктуры, непосредственно создание новых производств и пополнение оборотных средств тех компаний, которые сегодня уже производят в том числе из импортных компонентов. Для того, чтобы приобрести импортные компоненты, их необходимо закупить, все это занимает несколько месяцев — от 3 до 6, — а за этот период компоненты из-за высокой ключевой ставки дорожают на 15—20%», — отметил он.

Свинцов также отметил, что введение сбора приведет к подорожанию техники на 3—5%.

«Все это сегодня крайне необходимая мера, и эту меру можно исключительно только поддержать, потому что те деньги, которые будут собраны с китайских или других производителей, в том числе европейских, американских, которые до сих пор по разным схемам, в основном серым, поставляются в Россию — все это пойдет на поддержку наших отечественных производителей, что исключительно уравняет позиции как российских, так и импортных производителей. С точки зрения подорожания, большого подорожания на технику не предвидится, потому что все-таки сбор будет весьма умеренный, в пределах от 3 до 5% от стоимости. Конечно, на эти 3—5% техника может подорожать из-за этого сбора, но в любом случае это позволит нарастить объемы производства отечественной продукции, что в дальнейшей перспективе позволит понизить цены уже на розничные товары от российских производителей», — добавил он.

10 ноября газета «Ведомости» со ссылкой на источники сообщила, что правительство России одобрило введение технологического сбора на отдельные категории электронной продукции, средства от которого будут направлены на поддержку отечественной радиоэлектроники и микроэлектроники. Соответствующие поправки в закон о промышленной политике разработал Минпромторг.

Плательщиками сбора станут как импортеры, так и российские производители электроники, независимо от степени локализации их продукции. Ставка будет определяться для каждой единицы товара отдельно, но не превысит 5000 рублей. Перечень товаров, которые попадут под сбор, будет формироваться поэтапно в течение нескольких лет. Пока списка нет.

По информации издания, новый механизм начнет действовать с 1 сентября 2026 года, что даст бизнесу время на подготовку.
техника
сбор
налог
