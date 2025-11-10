В РФ из-за нового сбора подорожает техника

В ближайшие годы техника и комплектующие могут заметно подорожать: государство утвердило механизм так называемого технологического сбора, который станет обязательным для компаний, ввозящих и выпускающих продукцию с минимальной долей российских компонентов.