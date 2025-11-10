Предложение помощнику прокурора взятки в три миллиона обернулось штрафом в 10 миллионов
В России
68
сегодня, 14:35
Индексация страховых пенсий пройдет с 1 января 2026 года
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб сообщила, что в 2026 году будут повышены выплаты для всех 43 млн российских пенсионеров, индексацию социальных пенсий проведут с 1 января.
В первом чтении в бюджете уже заложены средства на индексацию страховых пенсий, получателей которых почти 38 миллионов, рассказала депутат. По ее словам, выплаты будут увеличены на 7,6% с 1 января 2026 года.
«Следующее повышение ждет уже получателей социальных пенсий с 1 апреля 2026 года на 6,8 процента, и, наконец, 1 октября будут повышены военные пенсии, пенсии бывшим работникам силовых структур. Пока стоит у нас увеличение денежного довольствия на 4 процента, но это пока, это прогнозное значение, а там будем смотреть на инфляцию», — отметила парламентарий.
0
0
0
0
0
Комментарии