В России
68
сегодня, 14:35

Индексация страховых пенсий пройдет с 1 января 2026 года

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб сообщила, что в 2026 году будут повышены выплаты для всех 43 млн российских пенсионеров, индексацию социальных пенсий проведут с 1 января.

Член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала, что всего в нашей стране 43 миллиона пенсионеров, и всем им в обязательном проиндексируют выплаты в 2026 году, — пишет Lenta.ru.

В первом чтении в бюджете уже заложены средства на индексацию страховых пенсий, получателей которых почти 38 миллионов, рассказала депутат. По ее словам, выплаты будут увеличены на 7,6% с 1 января 2026 года.

«Следующее повышение ждет уже получателей социальных пенсий с 1 апреля 2026 года на 6,8 процента, и, наконец, 1 октября будут повышены военные пенсии, пенсии бывшим работникам силовых структур. Пока стоит у нас увеличение денежного довольствия на 4 процента, но это пока, это прогнозное значение, а там будем смотреть на инфляцию», — отметила парламентарий.
пенсии
экономика
0
0
0
0
0

