Индексация страховых пенсий пройдет с 1 января 2026 года

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб сообщила, что в 2026 году будут повышены выплаты для всех 43 млн российских пенсионеров, индексацию социальных пенсий проведут с 1 января.