В восьми регионах родители пожаловались на нехватку вакцины от ротавируса
В некоторых поликлиниках ее отсутствие «Известиям» аргументировали тем, что препарат не входит в Национальный календарь профилактических прививок. Это значит, что регионы закупают его на свое усмотрение.
«В поликлиниках вакцины нет, но она должна быть в частных клиниках», — сказали «Известиям» на стойке информации одной из медорганизаций Воронежской области.
В компании «Фарм Эйд», которая в России отвечает за продажи «Рота-V-Эйд» отметили, что поставляют препарат во все регионы, но в части из них закупку осуществляют действительно только коммерческие вакцинальные центры. При этом о каких регионах идет речь, в компании не уточнили.
