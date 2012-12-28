Предложение помощнику прокурора взятки в три миллиона обернулось штрафом в 10 миллионов
В России
121
48 минут назад
1
Налоговая начислила рекордные 5 млрд сборов на премиальные машины
Речь идет о взносах с автомобилей стоимостью свыше 10 млн рублей — так называемом налоге на роскошь. Он рассчитывается с применением повышающего коэффициента 3 к обычному транспортному платежу.
Минпромторг ежегодно обновляет перечень машин, подпадающих под этот сбор. В актуальном списке — сотни моделей, включая Aston Martin, Bentley, BMW, Ferrari, Lamborghini, Porsche и Rolls-Royce. В последние годы туда вошли и представители китайского автопрома: HiPhi, Hongqi, LiXiang, Voyah и Zeekr.
Рекордное поступление объясняется ростом продаж дорогих автомобилей. По данным FinExpertiza, за 2024 год их парк увеличился на треть и достиг 33 тыс. единиц.
По словам президента FinExpertiza Елены Трубниковой, увеличение числа таких транспортных средств связано с ростом доходов обеспеченных граждан, расширением ассортимента комплектаций и появлением новых брендов, включая китайские. Влияние оказали и активные покупки перед повышением утильсбора, рост предложения на вторичном рынке и развитие программ trade-in.
0
0
0
0
0
Комментарии (1)