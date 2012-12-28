Все новости
48
56 минут назад

В 2026 году максимальный размер больничного вырастет до 6,8 тысяч рублей в сутки

Размер максимально возможной суммы оплаты больничного на российской территории в день увеличится до 6,8 тысячи рублей в следующем году.

Размер максимально возможной суммы оплаты больничного на российской территории в день увеличится до 6,8 тысячи рублей в следующем году. Соответствующее заявление сделали через Telegram-канал сотрудники пресс-службы Социального фонда. Известно, что в в 2027 году максимальный размер больничного вырастет до 7860,27 рублей, а в 2028 году — до 8489,04 рублей. Подобный рост связан с увеличением предельной базы для начисления гражданам страховых взносов.

Эксперты пояснили, что благодаря переходу на проактивный формат в 2021 году и отказу федерального правительства от бумажных листков, Социальный фонд России теперь получает данные об открытии и закрытии больничного листа напрямую от медицинских учреждений. также СФР самостоятельно собирает информацию для назначения пособия, а недостающие сведения запрашивает у работодателя через систему «Социальный электронный документооборот». Также Соцфонд информирует граждан обо всех этапах процесса через единый портал «Госуслуги».

Уточняется, что больничный лист, открытый по основному месту работы, не оплатят, если заболевший продолжает трудиться по совместительству и получать за это доход, даже если выполняет задачи дистанционно, — передает РИА Новости.
больничный
выплаты
