В 2026 году максимальный размер больничного вырастет до 6,8 тысяч рублей в сутки
Размер максимально возможной суммы оплаты больничного на российской территории в день увеличится до 6,8 тысячи рублей в следующем году.
Эксперты пояснили, что благодаря переходу на проактивный формат в 2021 году и отказу федерального правительства от бумажных листков, Социальный фонд России теперь получает данные об открытии и закрытии больничного листа напрямую от медицинских учреждений. также СФР самостоятельно собирает информацию для назначения пособия, а недостающие сведения запрашивает у работодателя через систему «Социальный электронный документооборот». Также Соцфонд информирует граждан обо всех этапах процесса через единый портал «Госуслуги».
Уточняется, что больничный лист, открытый по основному месту работы, не оплатят, если заболевший продолжает трудиться по совместительству и получать за это доход, даже если выполняет задачи дистанционно, — передает РИА Новости.
