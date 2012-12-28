В России
1
8 минут назад
В Туапсе уничтожены четыре безэкипажных катера ВСУ
В акватории Черного моря у Туапсе силы противодиверсионной обороны нейтрализовали четыре безэкипажных катера, запущенных со стороны ВСУ.
Уточняется, что один из катеров сдетонировал вблизи береговой линии. В результате взрывной волны были зафиксированы повреждения на суше: выбито остекление на втором этаже двухэтажного жилого дома, а также повреждены гараж и лодочный ангар.
По предварительным данным, в результате происшествия пострадавших нет. На месте инцидента работают специальные и экстренные службы для оценки ущерба и обеспечения безопасности.
В Минобороны ранее сообщили, что силы ПВО за ночь сбили 71 украинский БПЛА над регионами России.
