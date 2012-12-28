В России
54
59 минут назад
ФСБ предотвратила экспорт военных двигателей в другую страну
Сотрудники Федеральной службы безопасности пресекли в Ярославле незаконное производство и экспорт двигателей двойного назначения.
«УФСБ России по Ярославской области во взаимодействии с УФСБ России по Рязанской области пресечена преступная деятельность двух руководителей коммерческого предприятия Ярославля», — говорится в сообщении.
Было установлено, что руководители наладили канал незаконных поставок за рубеж продукции двойного назначения. В результате было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 189 УК РФ («Незаконный экспорт из РФ продукции, в отношении которой установлен экспортный контроль»), — передает ТАСС.
Уточняется, что канал незаконного экспорта ликвидирован, изготовленная продукция изъята из оборота.
