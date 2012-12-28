Все новости
Пять БПЛА уничтожены ночью над Липецкой областью
Происшествия
На Соколе — большое отключение холодной воды
Общество
Новогодним Липецк станет к середине декабря
Общество
В баре на Опытной станции 41-летний липчанин изрезал двоих посетителей
Происшествия
Красный уровень объявлен по всей области
Происшествия
Грязь вместо газона: пастбище «ГАЗелей» образовалось в 27-м микрорайоне
Общество
В Липецке сработали сирены: существует угроза атаки БПЛА
Происшествия
В Липецкой области сухо и до +11
Погода в Липецке
Режим воздушной опасности введен в Липецкой области
Происшествия
В Липецк пришёл грипп
Здоровье
В баре на Опытной станции 41-летний липчанин изрезал двоих посетителей
Происшествия
Грязь вместо газона: пастбище «ГАЗелей» образовалось в 27-м микрорайоне
Общество
Липчане перечислили в негосударственные пенсионные фонды более трёх миллиардов рублей
Экономика
Мэрия ищет подрядчиков на ремонт еще пяти школ: №№ 14, 37, 41, 50 и 55
Общество
В Липецк пришёл грипп
Здоровье
Старый лесной пожар на Силикатных озерах принимают за поджоги
Общество
Из-за котёнка женщина попала в больницу с ожогами 30% тела
Здоровье
Пострадавшая при пожаре в Грязинском районе 43-летняя женщина умерла
Происшествия
80-летний мужчина пострадал при пожаре в Тербунском округе
Происшествия
Три человека пострадали в столкновении «ВАЗа» и «Гранты»
Происшествия
В России
54
59 минут назад

ФСБ предотвратила экспорт военных двигателей в другую страну

Сотрудники Федеральной службы безопасности пресекли в Ярославле незаконное производство и экспорт двигателей двойного назначения.

В Ярославле правоохранительные органы пресекли поставку двигателей двойного назначения за рубеж, — рассказали в пресс-службе УФСБ России по Ярославской области.

«УФСБ России по Ярославской области во взаимодействии с УФСБ России по Рязанской области пресечена преступная деятельность двух руководителей коммерческого предприятия Ярославля», — говорится в сообщении.

Было установлено, что руководители наладили канал незаконных поставок за рубеж продукции двойного назначения. В результате было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 189 УК РФ («Незаконный экспорт из РФ продукции, в отношении которой установлен экспортный контроль»), — передает ТАСС.

Уточняется, что канал незаконного экспорта ликвидирован, изготовленная продукция изъята из оборота.
ФСБ
двигатели
0
0
0
0
0

Происшествия
Лишние сим-карты отключат, наследники узнают о долгах — законы, которые вступают в силу в ноябре
Общество
24 школы Липецкой области подписали соглашения о сотрудничестве с РосУниМедом
Экономика
В Липецкой области сократились ремонт машин и производство оптики
Происшествия
За 10 месяцев в Липецкой области выявлено 3800 мошенничеств
Общество
Передумавшая ремонтировать ограждение моста на Плеханова компания включена в реестр недобросоветсных
Общество
В Липецкой области готовится повышение транспортного налога и базы патентной системы налогообложения
Общество
Отремонтировать разбитый тротуар на проспекте Мира в мэрии хотят в следующем году
Общество
В Липецкой области мальчиков родилось на 254 больше, чем девочек
Происшествия
30 человек травмированы за время сезона электросамокатов
Происшествия
Мать старшеклассницы присвоила собранные с класса на выпускной деньги
