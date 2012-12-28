В России
сегодня, 10:49
В МВД назвали ключевые фразы мошенников с дипфейками
Чаще всего мошенники рассылают тревожные сообщения, рассчитанные на эмоциональную реакцию и стремление мгновенно прийти на помощь.
По данным МВД, к ним относятся фразы: «Мама / папа, я в беде, срочно нужны деньги», «У меня проблемы, помоги» и «Это срочно, переведи на эту карту». Кроме того, мошенники используют дипфейки начальников. В таком случае маркером мошенников может стать фраза: «Это ваш руководитель, в связи с проверкой с вами сейчас будет связываться сотрудник ФСБ, обязательно с ним поговорите».
По словам представителей правоохранительных органов, есть еще один способ, излюбленный преступниками. При применении дипфейков руководителей они нередко говорят так: «Это ваш руководитель, в связи с проверкой с вами сейчас будет связываться сотрудник Федеральной службы безопасности (ФСБ), обязательно с ним поговорите».
«Если вы слышите любую из этих фраз — прекращайте общение», — призвали в пресс-центре МВД РФ, напомнив, что никому и никогда нельзя сообщать коды из СМС.
