Пять БПЛА уничтожены ночью над Липецкой областью
Происшествия
На Соколе — большое отключение холодной воды
Общество
Новогодним Липецк станет к середине декабря
Общество
Красный уровень объявлен по всей области
Происшествия
Режим воздушной опасности введен в Липецкой области
Происшествия
В Липецкой области сухо и до +11
Погода в Липецке
В Липецке сработали сирены: существует угроза атаки БПЛА
Происшествия
Грязь вместо газона: пастбище «ГАЗелей» образовалось в 27-м микрорайоне
Общество
Три человека пострадали в столкновении «ВАЗа» и «Гранты»
Происшествия
В Липецк пришёл грипп
Здоровье
Грязь вместо газона: пастбище «ГАЗелей» образовалось в 27-м микрорайоне
Общество
Липчане перечислили в негосударственные пенсионные фонды более трёх миллиардов рублей
Экономика
В Липецк пришёл грипп
Здоровье
Пять БПЛА уничтожены ночью над Липецкой областью
Происшествия
Мэрия ищет подрядчиков на ремонт еще пяти школ: №№ 14, 37, 41, 50 и 55
Общество
80-летний мужчина пострадал при пожаре в Тербунском округе
Происшествия
Три человека пострадали в столкновении «ВАЗа» и «Гранты»
Происшествия
Красный уровень объявлен по всей области
Происшествия
В Липецке сработали сирены: существует угроза атаки БПЛА
Происшествия
Красный уровень объявлен в Ельце и четырех районах области
Происшествия
Происшествия
107
34 минуты назад

80-летний мужчина пострадал при пожаре в Тербунском округе

А в Липецке горел автомобиль «Ленд Ровер».

Утром 9 ноября в селе Марьино-Николаевка Тербунского округа при пожаре в частном доме пострадал 80-летний мужчина. По данным ГУ МЧС России по Липецкой области, огнём уничтожена внутренняя отделка и кровля дома на площади 35 квадратных метров.

9 ноября около часа ночи в Липецке у дома №3 по улице Маяковского загорелся автомобиль «Ленд Ровер». Огнём повреждены узлы и агрегаты машины на площади один квадратный метр.

Рано утром 9 ноября два пожара произошли в Грязях: на улице Астраханской горел дом на двух хозяев, а на улице Октябрьской — склад магазина запчастей. В доме сгорела кровля и повреждена внутренняя, а в здании склада повреждена внешняя отделка и часть крыши.

Днём этого дня в Ельце горело 10 квадратных метров мусора на улице Коммунаров, 127Г. В Грязях в СНТ «Заря» сгорело бесхозное строение площадью 10 квадратных метров. В Липецке пожарные выезжали на вызов из-за подгорания пиши в дом №35 по улице Неделина.

Днём 8 ноября в Ельце выгорел двухэтажный дом в переулке Городском. 

IMG_1487.jpeg

IMG_1489.jpeg

IMG_1488.jpeg

Утром 8 ноября на улице Декабристов в селе Подгорное Липецкого округа горел мусор.

В Липецке 8 ноября произошло короткое замыкание без последующего горения в пятиэтажном доме на улице Космонавтов, 13.

Также в Липецке горела сухая трава на улице Речной, 72
