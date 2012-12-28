80-летний мужчина пострадал при пожаре в Тербунском округе

А в Липецке горел автомобиль «Ленд Ровер».

Утром 9 ноября в селе Марьино-Николаевка Тербунского округа при пожаре в частном доме пострадал 80-летний мужчина. По данным ГУ МЧС России по Липецкой области, огнём уничтожена внутренняя отделка и кровля дома на площади 35 квадратных метров.9 ноября около часа ночи в Липецке у дома №3 по улице Маяковского загорелся автомобиль «Ленд Ровер». Огнём повреждены узлы и агрегаты машины на площади один квадратный метр.Рано утром 9 ноября два пожара произошли в Грязях: на улице Астраханской горел дом на двух хозяев, а на улице Октябрьской — склад магазина запчастей. В доме сгорела кровля и повреждена внутренняя, а в здании склада повреждена внешняя отделка и часть крыши.Днём этого дня в Ельце горело 10 квадратных метров мусора на улице Коммунаров, 127Г. В Грязях в СНТ «Заря» сгорело бесхозное строение площадью 10 квадратных метров. В Липецке пожарные выезжали на вызов из-за подгорания пиши в дом №35 по улице Неделина.Днём 8 ноября в Ельце выгорел двухэтажный дом в переулке Городском.Утром 8 ноября на улице Декабристов в селе Подгорное Липецкого округа горел мусор.В Липецке 8 ноября произошло короткое замыкание без последующего горения в пятиэтажном доме на улице Космонавтов, 13.Также в Липецке горела сухая трава на улице Речной, 72