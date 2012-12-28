Происшествия
80-летний мужчина пострадал при пожаре в Тербунском округе
А в Липецке горел автомобиль «Ленд Ровер».
9 ноября около часа ночи в Липецке у дома №3 по улице Маяковского загорелся автомобиль «Ленд Ровер». Огнём повреждены узлы и агрегаты машины на площади один квадратный метр.
Рано утром 9 ноября два пожара произошли в Грязях: на улице Астраханской горел дом на двух хозяев, а на улице Октябрьской — склад магазина запчастей. В доме сгорела кровля и повреждена внутренняя, а в здании склада повреждена внешняя отделка и часть крыши.
Днём этого дня в Ельце горело 10 квадратных метров мусора на улице Коммунаров, 127Г. В Грязях в СНТ «Заря» сгорело бесхозное строение площадью 10 квадратных метров. В Липецке пожарные выезжали на вызов из-за подгорания пиши в дом №35 по улице Неделина.
Днём 8 ноября в Ельце выгорел двухэтажный дом в переулке Городском.
Утром 8 ноября на улице Декабристов в селе Подгорное Липецкого округа горел мусор.
В Липецке 8 ноября произошло короткое замыкание без последующего горения в пятиэтажном доме на улице Космонавтов, 13.
Также в Липецке горела сухая трава на улице Речной, 72
