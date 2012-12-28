В мире
Синоптик прогнозирует мощную магнитную бурю на Земле 11 ноября
Завтра, по прогнозам, Землю накроет еще более мощный поток солнечной плазмы, который возник после вспышки максимального класса, зафиксированной в воскресенье.
10 ноября геомагнитное поле Земли может перейти в возмущенное состояние (из-за подхода облака солнечной плазмы от вспышки 7 ноября). Вероятность формирования магнитных бурь при этом пока остается небольшой.
А вот во вторник нашу планету настигнет более мощное облако солнечной плазмы, выброшенной после воскресной вспышки на Солнце. Воздействие на геомагнитное поле Земли будет более интенсивным.
«Вечером вторника прогнозируются магнитные бури интенсивностью от слабого до среднего уровня, G1-G2, которые продлятся до утренних часов среды, а «успокоится» земная магнитосфера лишь во второй половине 12 ноября», — написал Михаил Леус в своем Телеграм-канале.
