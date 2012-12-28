Все новости
В мире
44
53 минуты назад

Синоптик прогнозирует мощную магнитную бурю на Земле 11 ноября

Завтра, по прогнозам, Землю накроет еще более мощный поток солнечной плазмы, который возник после вспышки максимального класса, зафиксированной в воскресенье.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус спрогнозировал магнитную бурю на Земле 11 ноября, — пишет «Российская газета».

10 ноября геомагнитное поле Земли может перейти в возмущенное состояние (из-за подхода облака солнечной плазмы от вспышки 7 ноября). Вероятность формирования магнитных бурь при этом пока остается небольшой.

А вот во вторник нашу планету настигнет более мощное облако солнечной плазмы, выброшенной после воскресной вспышки на Солнце. Воздействие на геомагнитное поле Земли будет более интенсивным.

«Вечером вторника прогнозируются магнитные бури интенсивностью от слабого до среднего уровня, G1-G2, которые продлятся до утренних часов среды, а «успокоится» земная магнитосфера лишь во второй половине 12 ноября», — написал Михаил Леус в своем Телеграм-канале.
вспышка на Солнце
магнитные бури
здоровье
0
0
0
0
0

