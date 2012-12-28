Волонтеры фонда «Милосердие» украсили новыми саженцами Быханов сад в Липецке

Благотворительный фонд «Милосердие» провел очередную «зеленую» акцию с участием липецких волонтеров и школьников. Ее результат - 105 новых саженцев, которые появились на территории Быханова сада, известного городского памятника природы и культуры.

«Активная санитарная опиловка открыла в этом году немало свободных участков, нарушающих общую эстетику паркового пространства, - отметила исполнительный директор фонда «Милосердие Яна Лунева. – Руководство парка обратилось к нам с просьбой помочь компенсировать утилизированный сухостой молодыми саженцами. Мы сразу же откликнулись, понимая, что это помогает сохранить один из уникальных уголков городской природы с богатой историей».





К благоустройству любимого места отдыха горожан присоединились школьники и жители близлежащих домов. Дружная работа вместе с сотрудниками фонда и специалистами сервисной организации помогла быстро преобразить общественное пространство. За несколько часов молодняк, заботливо посаженный руками участников акции, заполнил все места, где раньше стояли старые и больные деревья. Их заменили на каштаны, березы, липы и клены.

С начала 2025 года волонтерские акции фонда уже помогли озеленить почти три десятка локаций в Липецке. «Зеленые легкие» города приросли почти 3400 деревьями, кустарниками и цветами. Кроме привычных лип, кленов и сирени, липецкие дворы и улицы украсили черемуха, гортензии, розы, хризантемы и плодовые растения.

Зеленые насаждения появились в парках, возле учебных заведений и во дворах, которые нуждаются в озеленении. Так Молодежный парк украсили 80 декоративных яблонь, возле школы №68 высадили сирень и петунии, на территории гимназии №1 - более 250 саженцев деревьев и кустарников.





Фонд откликался на обращения горожан с просьбами озеленить липецкие дворы. Самая массовая высадка прошла рядом со школой №26, где двор украсили около 500 саженцев. Свыше 300 растений появились на улице Свиридова. А возле дома №13 по ул. Юных Натуралистов кроме декоративных кустарников высадили и плодовые культуры.

В озеленении улиц, дворов и скверов фонду помогают общественники, школьники, местные жители, которые нередко сами предлагают места для будущих посадок. Площади под зеленые зоны определяют городские власти и экологи - для новых аллей отбирают пространства, свободные от застройки и коммуникаций.

Благотворительный фонд социальной защиты «Милосердие» основан в 1999 году. Его программами охвачены жители Липецкой, Свердловской, Белгородской областей и Алтайского края. На сотни благотворительных проектов направлено более 12,5 млрд рублей. Входит в ТОП-10 ведущих корпоративных и частных благотворительных НКО в России по версии рейтинга RAEX. Социальный партнер группы НЛМК.

