В России
34
21 минуту назад
В Воронеже произошел пожар на коммунальном объекте из-за атаки БПЛА
По предварительным данным, пострадавших нет. На одном из коммунальных объектов возникло возгорание, его оперативно потушили. По его словам, в связи с возгоранием по соображениям технологической безопасности принимались временные меры, из-за которых в некоторых домах могли наблюдаться колебания температуры центрального отопления.
Губернатор отметил, что в ближайшее время температура теплоносителя в этих домах будет приходить в норму. "По тем же технологическим соображениям на короткий период было решено приостановить подачу электроэнергии на некоторые территории города. Сейчас электроэнергия подается всем потребителям в штатном режиме", - пояснил Гусев.
На территории одного из предприятий строительной отрасли посечена кровля и частично выбиты стекла в ряде зданий, повреждены несколько автомобилей и внутренние сети отопления.
Комментарии