Те птицы, что чуть-чуть умнее, весь год на юге и живут
Неделя 48
16-летний хакер из Подмосковья оформил на имя ельчанки несколько микрокредитов
Происшествия
Новогодним Липецк станет к середине декабря
Общество
На Соколе — большое отключение холодной воды
Общество
Режим воздушной опасности введен в Липецкой области
Происшествия
В Липецкой области сухо и до +11
Погода в Липецке
Детская банковская карта: современный формат для карманных ребенка
Общество
Объявлен отбой желтого уровня
Происшествия
В России
34
21 минуту назад

В Воронеже произошел пожар на коммунальном объекте из-за атаки БПЛА

Дежурные средства РЭБ в небе над Воронежем подавили несколько беспилотных летательных аппаратов, сообщает ТАСС. На одном из коммунальных объектов возникло возгорание, которое оперативно ликвидировано, сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

По предварительным данным, пострадавших нет. На одном из коммунальных объектов возникло возгорание, его оперативно потушили. По его словам, в связи с возгоранием по соображениям технологической безопасности принимались временные меры, из-за которых в некоторых домах могли наблюдаться колебания температуры центрального отопления.

Губернатор отметил, что в ближайшее время температура теплоносителя в этих домах будет приходить в норму. "По тем же технологическим соображениям на короткий период было решено приостановить подачу электроэнергии на некоторые территории города. Сейчас электроэнергия подается всем потребителям в штатном режиме", - пояснил Гусев.

На территории одного из предприятий строительной отрасли посечена кровля и частично выбиты стекла в ряде зданий, повреждены несколько автомобилей и внутренние сети отопления.
Комментарии

Происшествия
Лишние сим-карты отключат, наследники узнают о долгах — законы, которые вступают в силу в ноябре
Общество
24 школы Липецкой области подписали соглашения о сотрудничестве с РосУниМедом
Экономика
В Липецкой области сократились ремонт машин и производство оптики
Происшествия
За 10 месяцев в Липецкой области выявлено 3800 мошенничеств
Общество
Передумавшая ремонтировать ограждение моста на Плеханова компания включена в реестр недобросоветсных
Общество
В Липецкой области готовится повышение транспортного налога и базы патентной системы налогообложения
Общество
Отремонтировать разбитый тротуар на проспекте Мира в мэрии хотят в следующем году
Общество
В Липецкой области мальчиков родилось на 254 больше, чем девочек
Происшествия
30 человек травмированы за время сезона электросамокатов
Происшествия
Мать старшеклассницы присвоила собранные с класса на выпускной деньги
