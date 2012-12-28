Все новости
На пяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Антициклон удерживает в Липецкой области сухую и теплую погоду
Погода в Липецке
Те птицы, что чуть-чуть умнее, весь год на юге и живут
Неделя 48
Задонский фотограф запечатлел редкую небесную гостью — комету Леммон
Общество
Тепло пошло в дома на Гагарина и Титова
Общество
16-летний хакер из Подмосковья оформил на имя ельчанки несколько микрокредитов
Происшествия
Новогодним Липецк станет к середине декабря
Общество
Режим воздушной опасности введен в Липецкой области
Происшествия
Детская банковская карта: современный формат для карманных ребенка
Общество
51 минуту назад

Два теплохода столкнулись в Ростовской области

Два теплохода столкнулись на Дону в Ростовской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на южную транспортную прокуратуру.

"Установлено, что 9 ноября 2025 года в акватории реки Дон произошло столкновение двух теплоходов "Клавдия" и "Опал". Пострадавших нет, разлива нефтепродуктов не допущено. Обстоятельства устанавливаются. Волго-Донская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности судоходства, по итогам которой будет рассмотрен вопрос о необходимости принятия мер реагирования", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Волго-Донская транспортная прокуратура начала проверку по данному инциденту. Следователи осматривают место происшествия и выясняют причины и условия случившегося.
