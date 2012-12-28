В России
48
51 минуту назад
Два теплохода столкнулись в Ростовской области
"Установлено, что 9 ноября 2025 года в акватории реки Дон произошло столкновение двух теплоходов "Клавдия" и "Опал". Пострадавших нет, разлива нефтепродуктов не допущено. Обстоятельства устанавливаются. Волго-Донская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности судоходства, по итогам которой будет рассмотрен вопрос о необходимости принятия мер реагирования", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Волго-Донская транспортная прокуратура начала проверку по данному инциденту. Следователи осматривают место происшествия и выясняют причины и условия случившегося.
0
0
0
0
0
Комментарии