Красивый и рациональный: Игорь Артамонов и Роман Ченцов осмотрели первый капитально отремонтированный детсад
Красивый и рациональный: Игорь Артамонов и Роман Ченцов осмотрели первый капитально отремонтированный детсад
В России
43
56 минут назад
Паром из Турции более двух суток не пускают в Россию
На борту находятся двадцать пассажиров — 18 граждан России и двое граждан Турции. У некоторых пассажиров парома, которые планировали сойти на берег еще 6 ноября, пропали авиабилеты до дома. У других пассажиров истекло время легального пребывания в Турции, поэтому в случае разворота судна обратно в Трабзон их могут там не принять.
Паром Seabridge вышел из Трабзона вечером в среду, 5 ноября. Спустя 12 часов судно прибыло к порту Сочи и встало на якорь в 19 км от берега. В пресс-службе Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили, что «российская сторона не приняла Seabridge, поскольку у него нет разрешения на вход на территорию РФ, и более того, сам порт Сочи был закрыт для учений до 12:00».
При этом директор по развитию морской инфраструктуры Черноморского союза промышленников и предпринимателей Сергея Туркменяна заявил, что заход судна в порт Сочи согласован со всеми портовыми службами и контрольными органами. По его словам, паромная линия «Сочи — Трабзон — Сочи» официально зарегистрирована в министерстве транспорта РФ, ей присвоен статус круглогодичной регулярной линии до конца 2027 года.
Позиция администрации Краснодарского края по вопросу запуска парома Seabridge не изменилась, остались нерешенные вопросы по части безопасности, сообщили в администрации края.
Тестовый рейс парома Seabridge из Трабзона в Сочи был проведен 16 октября для отработки маршрута и правил захода в порт, но не был завершен по техническим причинам.
0
0
0
0
0
Комментарии