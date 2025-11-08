Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Красивый и рациональный: Игорь Артамонов и Роман Ченцов осмотрели первый капитально отремонтированный детсад
Общество
Мошенники оставили липецкую пенсионерку без всех сбережений
Происшествия
На пяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
В Липецке задержан подозреваемый в хищении велосипеда у пенсионера
Происшествия
Антициклон удерживает в Липецкой области сухую и теплую погоду
Погода в Липецке
Всю минувшую ночь в Липецкой области действовал режим воздушной опасности
Общество
Тепло пошло в дома на Гагарина и Титова
Общество
В Липецкой области высажены тысячи молодых деревьев
Общество
Задонский фотограф запечатлел редкую небесную гостью — комету Леммон
Общество
Читать все
Мошенники оставили липецкую пенсионерку без всех сбережений
Происшествия
Красивый и рациональный: Игорь Артамонов и Роман Ченцов осмотрели первый капитально отремонтированный детсад
Общество
В Липецке задержан подозреваемый в хищении велосипеда у пенсионера
Происшествия
Антициклон удерживает в Липецкой области сухую и теплую погоду
Погода в Липецке
Тепло пошло в дома на Гагарина и Титова
Общество
В Липецкой области высажены тысячи молодых деревьев
Общество
Всю минувшую ночь в Липецкой области действовал режим воздушной опасности
Общество
На пяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Задонский фотограф запечатлел редкую небесную гостью — комету Леммон
Общество
Читать все
В России
43
56 минут назад

Паром из Турции более двух суток не пускают в Россию

Первый за 14 лет паромный рейс из Трабзона в Сочи столкнулся с трудностями при попытке пришвартоваться в России. Вышедшее из Турции судно Seabridge более суток простояло на рейде в ожидании разрешения на заход в порт, а уже в порту пассажиры сутки не могут сойти на берег. Об этом сообщает Газета.ру.

На борту находятся двадцать пассажиров — 18 граждан России и двое граждан Турции. У некоторых пассажиров парома, которые планировали сойти на берег еще 6 ноября, пропали авиабилеты до дома. У других пассажиров истекло время легального пребывания в Турции, поэтому в случае разворота судна обратно в Трабзон их могут там не принять.

Паром Seabridge вышел из Трабзона вечером в среду, 5 ноября. Спустя 12 часов судно прибыло к порту Сочи и встало на якорь в 19 км от берега. В пресс-службе Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили, что «российская сторона не приняла Seabridge, поскольку у него нет разрешения на вход на территорию РФ, и более того, сам порт Сочи был закрыт для учений до 12:00».

При этом директор по развитию морской инфраструктуры Черноморского союза промышленников и предпринимателей Сергея Туркменяна заявил, что заход судна в порт Сочи согласован со всеми портовыми службами и контрольными органами. По его словам, паромная линия «Сочи — Трабзон — Сочи» официально зарегистрирована в министерстве транспорта РФ, ей присвоен статус круглогодичной регулярной линии до конца 2027 года.

Позиция администрации Краснодарского края по вопросу запуска парома Seabridge не изменилась, остались нерешенные вопросы по части безопасности, сообщили в администрации края.

Тестовый рейс парома Seabridge из Трабзона в Сочи был проведен 16 октября для отработки маршрута и правил захода в порт, но не был завершен по техническим причинам.
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Происшествия
Лишние сим-карты отключат, наследники узнают о долгах — законы, которые вступают в силу в ноябре
Общество
24 школы Липецкой области подписали соглашения о сотрудничестве с РосУниМедом
Экономика
В Липецкой области сократились ремонт машин и производство оптики
Происшествия
За 10 месяцев в Липецкой области выявлено 3800 мошенничеств
Общество
Передумавшая ремонтировать ограждение моста на Плеханова компания включена в реестр недобросоветсных
Общество
В Липецкой области готовится повышение транспортного налога и базы патентной системы налогообложения
Общество
Отремонтировать разбитый тротуар на проспекте Мира в мэрии хотят в следующем году
Общество
В Липецкой области мальчиков родилось на 254 больше, чем девочек
Происшествия
30 человек травмированы за время сезона электросамокатов
Происшествия
Мать старшеклассницы присвоила собранные с класса на выпускной деньги
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить