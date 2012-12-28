Красивый и рациональный: Игорь Артамонов и Роман Ченцов осмотрели первый капитально отремонтированный детсад
Крушение вертолёта Ка-226 произошло в Дагестане
Также погибли главный инженер-энергетик Сергей Суслов, главный конструктор по вертолетостроению Сиражутдин Саадуев, водитель Ислам Джабраилов и бортмеханик Петр Суров. Среди пострадавших оказался исполнительный директор завода Ахмат Ахматов, который был госпитализирован вместе с пилотом в ожоговый центр Махачкалы.
Трагедия произошла 7 ноября в Карабудахкентском районе, в районе села Ачи-Су.
Следствие рассматривает две основные версии произошедшего: ошибку пилотирования и техническую неисправность воздушного судна. Расследованием причин катастрофы займется Межгосударственный авиационный комитет при участии транспортных следователей.
