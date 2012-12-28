Красивый и рациональный: Игорь Артамонов и Роман Ченцов осмотрели первый капитально отремонтированный детсад
В Курской области около 10 населенных пунктов остались без света
"По предварительным данным, на одном из объектов энергетики в поселке Коренево началось возгорание. Произошло аварийное отключение света - без электричества остались 10 населенных пунктов (около 2,5 тыс. потребителей)", - написал Хинштейн.
По словам губернатора, причина аварии устанавливается. Бригады энергетиков в ближайшее время приступят к устранению причин аварии.
