В России
22
23 минуты назад

В Курской области около 10 населенных пунктов остались без света

Предварительно около 2,5 тыс. человек в 10 населенных пунктах Кореневского района Курской области остались без электричества из-за возгорания на одном из объектов энергетической инфраструктуры. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Александр Хинштейн, передает ТАСС.

"По предварительным данным, на одном из объектов энергетики в поселке Коренево началось возгорание. Произошло аварийное отключение света - без электричества остались 10 населенных пунктов (около 2,5 тыс. потребителей)", - написал Хинштейн.

По словам губернатора, причина аварии устанавливается. Бригады энергетиков в ближайшее время приступят к устранению причин аварии.
0
0
0
0
0

