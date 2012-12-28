Находившегося в федеральном розыске гражданина Армении нашли в ходе операции «Нелегал–2025»
Максимальный размер больничного превысит 8 тыс. рублей в день
«Рост максимальной суммы связан с увеличением предельной базы, с которой работодатели уплачивают страховые взносы. Согласно проекту бюджета СФР («Известия» ознакомились с документом), в 2026 году эта база достигнет почти 3 млн рублей», — пояснили в Соцфонде.
По подсчетам «Известий», чтобы в 2026 году пособие по больничному достигло верхнего порога — 6,8 тыс. рублей в день (до вычета НДФЛ), необходим стаж от восьми лет и заработок не ниже 183 тыс. рублей в месяц в 2024 году и 233 тыс. рублей — в 2025-м.
В последующие годы предельная база вырастет до 3,2 млн рублей в 2027 году и 3,5 млн рублей — в 2028-м. Таким образом, для получения максимальных 7,9 тыс. рублей в 2027 году потребуется стаж свыше восьми лет и зарплата не ниже 233 тыс. рублей в месяц в 2025 году и 250 тыс. рублей — в 2026-м.
Чтобы выйти на верхний предел 8,5 тыс. рублей в 2028 году, нужно зарабатывать не менее 250 тыс. рублей в 2026-м и 267 тыс. рублей — в 2027-м.
