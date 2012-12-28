В России
22
15 минут назад
Президент РФ уволил нескольких высокопоставленных сотрудников Генпрокуратуры
Пятеро сотрудников Генпрокуратуры России освобождены от своих должностей.
«Да, это так. При этом лишь некоторые из них не переходят в Верховный суд», — подтвердил источник.
От своих должностей освобождены начальник управления кадров центрального аппарата и территориальных органов Генеральной прокуратуры Сергей Иванов, старший помощник генпрокурора по особым поручениям Денис Грунис, начальник отдела физической защиты Генпрокуратуры Николай Козырев, начальник управления службы проверок и профилактики коррупции Генеральной прокуратуры Сергей Орлов, начальник информационно-аналитического управления Генпрокуратуры Денис Кунев.
Это первые отставки после назначения главы ведомства Александра Гуцана, — сообщает РБК.
