Дело о гибели 37-летней женщины под колёсами грузовика направлено в суд
Происшествия
«Мечта» вернулась к детям
Общество
Липчанин предложил простой способ убрать дрифтеров от «Линии»
Общество
На двух десятках улиц отключат холодную воду
Общество
68-летнюю женщину насмерть придавило деревом
Происшествия
51-летний водитель «Рено» погиб в столкновении с погрузчиком и автомобилем
Происшествия
За «Горный ручей» в Нижнем парке спросят с поставщика
Общество
В доме на улице Ворошилова из крана пошло «золото»
Общество
57-летний водитель «Хендая» погиб в столкновении с большегрузом
Общество
Находившегося в федеральном розыске гражданина Армении нашли в ходе операции «Нелегал–2025»
Происшествия
За «Горный ручей» в Нижнем парке спросят с поставщика
Общество
Липецкие астматики жалуются на отсутствие льготных лекарств
Здоровье
На месте порыва водопровода поселились утки
Общество
Пенсионер поколотил чужую машину деревянной палкой
Происшествия
57-летний водитель «Хендая» погиб в столкновении с большегрузом
Общество
В доме на улице Ворошилова из крана пошло «золото»
Общество
68-летнюю женщину насмерть придавило деревом
Происшествия
В выходные будет перекрыта улица Интернациональная
Общество
На улице Катукова столкнулись «Лада» и «Рено»: одна из машин выехала на газон
Происшествия
В Липецкой области сухо и до +12
Погода в Липецке
В России
41
30 минут назад

В Дагестане при крушении вертолета с туристами погибли четыре человека

В Дагестане разбился вертолет с туристами, в результате аварии погибли не менее четырех человек.

Частный вертолёт с туристами разбился в Дагестане, он упал на частный жилой дом. Вертолет совершал полёт из Кизляра в Избербаш, — сообщает региональное МЧС.

На территории н.п. Ачи-Су Карабудахкентского района произошло падение частного вертолета на нежилой дом с последующим возгоранием.

По уточненной информации вертолёт, принадлежавший АО «Концерн КМЭЗ» осуществлял рейс по маршруту Кизляр — База отдыха «Солнечный берег» Карабудахкентский район.

На борту находились 7 человек, 4 человека погибли на месте, 3 человека доставлены в ЦГБ г. Избербаш, 1 человек находится в тяжелом состоянии, состояние 2 людей оценивается как средней степени тяжести, — говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что на данный момент пожар локализован на площади 80 кв.м. К ликвидации последствий привлечено 16 человек и 4 единицы техники.
крушение вертолета
Дагестан
