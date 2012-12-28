Находившегося в федеральном розыске гражданина Армении нашли в ходе операции «Нелегал–2025»
В Дагестане при крушении вертолета с туристами погибли четыре человека
В Дагестане разбился вертолет с туристами, в результате аварии погибли не менее четырех человек.
На территории н.п. Ачи-Су Карабудахкентского района произошло падение частного вертолета на нежилой дом с последующим возгоранием.
По уточненной информации вертолёт, принадлежавший АО «Концерн КМЭЗ» осуществлял рейс по маршруту Кизляр — База отдыха «Солнечный берег» Карабудахкентский район.
На борту находились 7 человек, 4 человека погибли на месте, 3 человека доставлены в ЦГБ г. Избербаш, 1 человек находится в тяжелом состоянии, состояние 2 людей оценивается как средней степени тяжести, — говорится в сообщении ведомства.
Уточняется, что на данный момент пожар локализован на площади 80 кв.м. К ликвидации последствий привлечено 16 человек и 4 единицы техники.
