Те птицы, что чуть-чуть умнее, весь год на юге и живут
Неделя 48
16-летний хакер из Подмосковья оформил на имя ельчанки несколько микрокредитов
Происшествия
Новогодним Липецк станет к середине декабря
Общество
На Соколе — большое отключение холодной воды
Общество
Режим воздушной опасности введен в Липецкой области
Происшествия
В Липецкой области сухо и до +11
Погода в Липецке
Красный уровень объявлен по всей области
Происшествия
Детская банковская карта: современный формат для карманных ребенка
Общество
Пять БПЛА уничтожены ночью над Липецкой областью
Происшествия
В Липецке сработали сирены: существует угроза атаки БПЛА
Происшествия
Новогодним Липецк станет к середине декабря
Общество
Детская банковская карта: современный формат для карманных ребенка
Общество
В Липецкой области сухо и до +11
Погода в Липецке
На Соколе — большое отключение холодной воды
Общество
Пять БПЛА уничтожены ночью над Липецкой областью
Происшествия
Красный уровень объявлен по всей области
Происшествия
В Липецке сработали сирены: существует угроза атаки БПЛА
Происшествия
Красный уровень объявлен в Ельце и четырех районах области
Происшествия
Объявлен отбой желтого уровня
Происшествия
Режим воздушной опасности введен в Липецкой области
Происшествия
Бизнес
22
17 минут назад

Центр управления M2M «билайн бизнес» возглавил рейтинг CMP-платформ CNews Market

CMP-платформа Центр управления M2M от «билайн бизнес» заняла первое место в рейтинге CNews Market среди решений для управления подключенными устройствами (Connectivity Management Platform, CMP). «Центр управления M2M» продемонстрировал высокие показатели по функциональности, отчетности и безопасности.

Количество и разнообразие устройств, работающих на технологии Интернет Вещей (Internet of Things, IoT) или межмашинного взаимодействия (Machine-to-Machine, M2M, то есть обмен данными между различными устройствами без непосредственного участия человека), постоянно растет, что приводит к необходимости внедрения специализированных платформенных решений, автоматизирующих процессы управления подключением и сбора аналитической информации.

ИТ-маркетплейс CNews Market составил аналитический отчет о присутствующих на рынке отечественных решениях для управления M2M-устройствами. Рейтинг был составлен по методике анализа функционала платформ ключевых игроков, с учетом их технических характеристик, уровня функциональности, возможностей отчетности, безопасности и резервирования, а также качества поддержки пользователей.

Александр Хомутинников, директор по развитию продуктов интернета вещей и оператора фискальных данных «билайн бизнес»: «Для нас важно, что независимая оценка подтверждает технологическую зрелость нашей CMP-платформы. Сегодня рынок IoT требует широкого функционала платформ, где автоматизация, аналитика и безопасность работают как единое целое. Мы последовательно развиваем архитектуру «Центра управления М2М» в этом направлении и делаем сервис максимально прозрачным для клиентов. Лидирующая позиция в рейтинге показывает, что мы движемся в верном направлении».

CMP-платформа «Центр управления M2M» от билайн бизнес используется в сферах транспорта, промышленности, энергетики, розничной торговли и других направлениях, где необходимо обеспечить регулярный съем и передачу показаний поддерживаемых приборов и диспетчеризацию.

Благодаря широкому функционалу платформа позволяет удаленно управлять подключенным оборудованием и сервисами, обеспечивая непрерывный мониторинг поступающей информации (статус подключения, сбои, перегрузки и т.п.), накапливать и анализировать данные, что не только позволяет клиентам снижать затраты на обслуживание и ремонт, но и помогает быстро среагировать и устранить аварийные ситуации. *

*Эффективность рассчитана на основе данных, предоставленных клиентами билайн по результатам оказания услуг. Сведения носят информационно-справочный характер, билайн не гарантирует достижение указанных результатов.


Автор фото: @freepik

Реклама ПАО «ВымпелКом». Подробнее на сайте beeline.ru

г. Москва, ОГРН 1027700166636

Происшествия
Лишние сим-карты отключат, наследники узнают о долгах — законы, которые вступают в силу в ноябре
Общество
24 школы Липецкой области подписали соглашения о сотрудничестве с РосУниМедом
Экономика
В Липецкой области сократились ремонт машин и производство оптики
Происшествия
За 10 месяцев в Липецкой области выявлено 3800 мошенничеств
Общество
Передумавшая ремонтировать ограждение моста на Плеханова компания включена в реестр недобросоветсных
Общество
В Липецкой области готовится повышение транспортного налога и базы патентной системы налогообложения
Общество
Отремонтировать разбитый тротуар на проспекте Мира в мэрии хотят в следующем году
Общество
В Липецкой области мальчиков родилось на 254 больше, чем девочек
Происшествия
30 человек травмированы за время сезона электросамокатов
Происшествия
Мать старшеклассницы присвоила собранные с класса на выпускной деньги
